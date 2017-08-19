В Житомирской области браконьеры застрелили женщину

В Житомирской области браконьеры застрелили в поле женщину. Это произошло ночью, на глазах ее мужа.

Супруг убитой Вадим рассказывает, что возвращались ночью от родителей. Шли между грядок картофеля, когда неподалеку остановилась машина. Они спрятались, а за секунду раздался выстрел.

"Когда подошел к Марине, понял, что она мертва. Пуля попала в голову", – сказал Вадим.

Тех, кто стрелял сейчас разыскивают.

"Основная версия в настоящее время – это браконьеры, так как это произошло в позднюю ночь. Сейчас любая охота в такое время и в такой местности запрещена", – уточнил Александр Гальченко, начальник следственного отделения Радомышльской полиции.

Следователи предполагают, что супруги на поле оказалось неслучайно. Копали чужую картошку. И от людей в машине прятались, как от свидетелей кражи. На земле до сих пор лежат хозяйственные перчатки, а в лесополосе – пять мешков с овощами. Родственники убитой все отрицают.

Будет ли отвечать Вадим за кражу картофеля – правоохранители пока не говорят. Браконьерам за убийство человека грозит до 15 лет тюрьмы.