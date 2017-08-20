В Житомирской области горит заповедник

Вчера, 20:24

К тушению масштабного пожара привлечены самолет и вертолет

В Житомирской области горит 60 га Полесского заповедника. Фото: zhytomyr.dsns.gov.ua
В Житомирской области горит 60 га Полесского заповедника. Фото: zhytomyr.dsns.gov.ua

В Житомирской области на территории "Полесского природного заповедника" горит 60 га леса. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, передает УНН.

Возгорание произошло сегодня около 17:00 вблизи с.Копище Олевского района на территории "Полесского природного заповедника" Копищанского лесничества.

"К тушению пожара привлечены 22 единицы техники и 196 человек, из них от ГСЧС 16 человек и 4 единицы техники в том числе самолет АН-32П и вертолет МИ-8. На месте пожара работает оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Житомирской области", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине объявили самый высокий уровень пожарной опасности.
пожар, заповедник, Житомир, самолет, вертолет, возгорание, горит, ГСЧС

Вы сейчас просматриваете новость "В Житомирской области горит заповедник". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

В ГСЧС рассказали, как тушили масштабные пожары в Днепре

19 Августа, 18:06

Спасатели говорят, что огонь не зацепил жилые дома. Обошлось без жертв и пострадавших 

Днепр

В Днепре бушует пожар. Фото: 056.ua

Масштабный пожар в Днепре: уже горят жилые дома

18 Августа, 19:11

На месте работают сотрудники ГСЧС и пожарные, к тушению привлечена спецтехника и авиация

Днепр

Фото: pixabay.com

Масштабный лесной пожар вспыхнул в Днепропетровской области

18 Августа, 16:53

Огонь тушат 70 человек, к ликвидации возгорания привлечены два самолета  

Харьков

Масштабный пожар в Харьковской области тушили два самолета

18 Августа, 15:11

Общая площадь пожара составила 16 гектаров

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования