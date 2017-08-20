В Житомирской области горит заповедник

В Житомирской области на территории "Полесского природного заповедника" горит 60 га леса. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, передает УНН.

Возгорание произошло сегодня около 17:00 вблизи с.Копище Олевского района на территории "Полесского природного заповедника" Копищанского лесничества.

"К тушению пожара привлечены 22 единицы техники и 196 человек, из них от ГСЧС 16 человек и 4 единицы техники в том числе самолет АН-32П и вертолет МИ-8. На месте пожара работает оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Житомирской области", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине объявили самый высокий уровень пожарной опасности.