В Житомирской области выгрузили тонны львовского мусора

Сейчас полиция пытается выяснить, кто и когда вывез отходы в область

В Пулинское отделение полиции поступило сообщение из Андреевского сельского совета о том, что вблизи с. Улашановка, неподалеку от автодороги Киев-Чоп, находится около 20 тонн мусора. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

В село выехала следственно-оперативная группа. Во время осмотра среди отходов были обнаружены фискальные чеки, выданные в торговых учреждениях города Львова.

Кроме того, полицейские обнаружили грузовой автомобиль DAF, который стоял неподалеку, на окраине населенного пункта.

Водитель автомобиля пояснил, что везет бытовые отходы в Киевскую область. Однако указать, куда точно направляется с 20 тоннами груза, мужчина не смог. Предоставленные им документы требуют дополнительной проверки.

В полиции возбудили уголовное производство по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

В этот же день выброс мусора обнаружили и жители с. Червоноселки Пулинского района. На окраине населенного пункта на территории бывшей животноводческой фермы неизвестные выгрузили около 30 тонн бытовых отходов. Указанный факт задокументирован.

В обоих случаях также начаты досудебные расследования по ст. 239 (Загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются соответствующие проверки.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области незаконно выгрузили львовский мусор – 120 тонн.

Трагедия на Грибовичской свалке, унесшая жизни трех спасателей и эколога, привела к тому, что львовский мусор путешествует по всей Украине. Более того, город утопает в бытовых отходах, а весной львовянам предрекают угрозу кишечной инфекции и холеру.

Проблема вывоза мусора до сих пор не получила комплексного решения. Разговоры о строительстве мусороперерабатывающего завода продолжаются. Мэр Львова в июне заверил, что примерно через три года город будет иметь мусороперерабатывающий завод.