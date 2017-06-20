Валентин Резниченко: Более 25 школ Днепропетровщины кардинально реконструируют

Более 25 школ Днепропетровской области будут полностью реконструированы – как внешне, так и внутри. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, сообщает пресс-служба облгосадминистрации

"В 2017 году проводится внешняя реконструкция 25 школ. В следующем году будем проводить реконструкцию этих и других школ внутри. Мы разрабатываем концепцию внутреннего убранства учебных заведений, в которой детально описан и визуализирован каждый элемент. Эта концепция будет применяться к каждой конкретной школе при внутренней реконструкции", – отметил Резниченко.

По словам председателя ОГА, в учебных классах будет нормальная акустика, возможность установить проектор, тканевые роллеты вместо штор, столы повышенной износостойкости из HPL-панелей, наливной пол, а также стены в виде панелей, на которых можно будет писать маркером и вешать любые рисунки и объявления.

"Мы также планируем создать цветовую навигацию – каждый кабинет в зависимости от предмета получит свой цвет. В таких школах все будет просто, но при этом современно, открыто и аккуратно", – заявил Резниченко.

Как ранее заявлял председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, рост региональных социально-экономических показателей Днепропетровщины является одним из реальных результатов процесса децентрализации в стране.

"Мы реализуем инициативы президента Петра Порошенко, касающиеся процессов децентрализации в государстве, демонстрируя на конкретных делах, насколько расширились возможности для местных общин", – отметил Валентин Резниченко.