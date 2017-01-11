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Василий Иванчук о ЧМ в хиджабах: "А если мужчин заставят в килтах играть" http://www.segodnya.ua/img/article/7874/38_main.1484170007.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/38_tn.1484170007.jpg Украина Украинский гроссмейстер высказался о скандальном чемпионате мира в Иране

Василий Иванчук о ЧМ в хиджабах: "А если мужчин заставят в килтах играть"

Сегодня, 23:26

Украинский гроссмейстер высказался о скандальном чемпионате мира в Иране

Василий Иванчук на чемпионате мира в Катаре. Фото qatarchess2016.com
Василий Иванчук на чемпионате мира в Катаре. Фото qatarchess2016.com

В феврале в Иране пройдет чемпионат мира по шахматам среди женщин. Он уже вызвал международный скандал. Несколько шахматисток, в том числе и экс-чемпионка мира украинка Мария Музычук, заявили, что не поедут на турнир, ведь там не соблюдаются права человека и женщин заставляют играть в хиджабах.

Своим мнением об этой ситуации в интервью chess-news поделился знаменитый украинский гроссмейстер Василий Иванчук.

- Я как раз над этим думал, причем совсем недавно, но я представлял себе другую ситуацию, поскольку я мужчина. Я представлял себе, что чемпионат решили провести в Шотландии с обязательным условием, чтобы участники играли в клетчатых килтах. Вообще-то в Шотландии килт считается традиционно мужской одеждой, но для большинства игроков это было бы не совсем привычно, в том числе и для меня. И что бы я делал, не знаю. Подумал бы, что все это очень странно – налагать на игроков такие обязательства... Ну как я могу отнестись к этому? – сокрушается Иванчук. – Если, например, надеть косынку… Если бы дело было только в этом, то я бы, наверное, дал совет: пойти к портному, но не в Иране, а в том месте, где эта девушка живет, чтобы он сшил ей такую косынку, в которой она бы чувствовала себя удобно, привезти с собой и сказать: вот, у меня есть своя, я чужие вещи надевать не хочу, голова будет прикрыта, уважение к местным традициям соблюдено… То есть как-то так справляться с этой проблемой. Если там есть еще какие-то другие проблемы, другие требования, то тоже смотря что. Может, что-то можно обойти. Я понимаю, что это проблема ответственных за соревнования.

- Да, там много нюансов, не только в хиджабе.

- Я подозреваю. Даже слышал, что они там чуть ли не с телохранителями ходят. Если это так, то это тоже никуда не годится. Игроку ведь нужно иногда побыть одному, отвлечься, выйти на свежий воздух, чтобы никто не мешал. Так что все это сложно.

С другой стороны, если бы был какой-то коллективный отказ, скажем, десятка сильнейших шахматисток, то ФИДЕ, наверное, вынуждена была как-то пересмотреть это решение. А так…

В конце концов, даже в Иране можно было как-то договориться. Допустим, пусть играют не в самом Тегеране, а где-то за городом, в отдельном месте, в специальной гостинице, где будут одни игроки. В таких условиях их традиции, конечно, можно уважать, если бы они были менее строгими или связанными с каким-то риском для здоровья и жизни. Они могли бы об этом как-то позаботиться. Но если они этого не сделали… Может быть, еще и не поздно это сделать. Потому что я считаю, что в соревнованиях такого высокого уровня желательно, чтобы участвовали все известные гроссмейстеры, чтобы их ничего не отвлекало, ничего им не мешало.
шахматы, шахматист, Василий Иванчук

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Источник:

chess-news.ru

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