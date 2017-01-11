Василий Иванчук: "Предложение от России я принимать не буду"

В конце прошлого года легендарный украинский шахматист Василий Иванчук стал чемпионом мира по быстрым шахматам в Дохе.

В интервью chess-news Иванчук рассказал, что не сразу покинул Катар, а еще немного погостил в шашечном клубе. Поэтому Новый год пришлось встретить в дороге.

- Если говорить за Новый год, то его я встретил в дороге, потому что сразу же из Катара ехал в Израиль, где играл в местной лиге. Так получилось, что ровно в 12 часов я ждал машину, которая должна была вести меня в аэропорт, а машина к тому же опаздывала, так что было важно заниматься этим вопросом – контролировать, пытаться куда-то звонить, чтобы поторопились. В конечном итоге все закончилось благополучно, но такого романтического настроения уже не было, не было желания загадывать какое-то желание – просто была не та обстановка. Но это обычная жизнь, и я спокойно к этому отношусь, – говорит шахматист.

Также Иванчук прокомментировал гипотетическое приглашение в сборную России.

- Представьте ситуацию, раздается вам телефонный звонок от Андрея Филатова (глава РШФ – Ред.), он вас тепло приветствует и говорит примерно следующее: "Василий, не хотели бы вы выступить за сборную России? У вас будут абсолютно все условия для этого и для дальнейшей шахматной карьеры". Как бы отреагировали на это?

- Честно говоря, удивился бы.

- Так, удивление прошло, и нужно давать какой-то ответ.

- Поскольку ничего подобного я бы не ожидал, то для начала подумал бы, что это все очень странно. Но на всякий случай сказал бы, что подумаю. Хотя понимал бы, что, скорее всего, подобное предложение я принимать не буду. Но на всякий случай ответил бы так – хотя бы для того, чтобы не обидеть человека.