Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
Василий Иванчук: "Предложение от России я принимать не буду" http://www.segodnya.ua/img/article/7872/50_main.1484138484.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/50_tn.1484138484.jpg Украина Украинский шахматист о встрече Нового года и смене сборной

Василий Иванчук: "Предложение от России я принимать не буду"

Сегодня, 14:41

Украинский шахматист о встрече Нового года и смене сборной

Василий Иванчук на пьедестале в Катаре. Фото dohachess2016
Василий Иванчук на пьедестале в Катаре. Фото dohachess2016

В конце прошлого года легендарный украинский шахматист Василий Иванчук стал чемпионом мира по быстрым шахматам в Дохе.

В интервью chess-news Иванчук рассказал, что не сразу покинул Катар, а еще немного погостил в шашечном клубе. Поэтому Новый год пришлось встретить в дороге. 

- Если говорить за Новый год, то его я встретил в дороге, потому что сразу же из Катара ехал в Израиль, где играл в местной лиге. Так получилось, что ровно в 12 часов я ждал машину, которая должна была вести меня в аэропорт, а машина к тому же опаздывала, так что было важно заниматься этим вопросом – контролировать, пытаться куда-то звонить, чтобы поторопились. В конечном итоге все закончилось благополучно, но такого романтического настроения уже не было, не было желания загадывать какое-то желание – просто была не та обстановка. Но это обычная жизнь, и я спокойно к этому отношусь, – говорит шахматист.

Также Иванчук прокомментировал гипотетическое приглашение в сборную России.

- Представьте ситуацию, раздается вам телефонный звонок от Андрея Филатова (глава РШФ – Ред.), он вас тепло приветствует и говорит примерно следующее: "Василий, не хотели бы вы выступить за сборную России? У вас будут абсолютно все условия для этого и для дальнейшей шахматной карьеры". Как бы отреагировали на это?

- Честно говоря, удивился бы.

- Так, удивление прошло, и нужно давать какой-то ответ.

- Поскольку ничего подобного я бы не ожидал, то для начала подумал бы, что это все очень странно. Но на всякий случай сказал бы, что подумаю. Хотя понимал бы, что, скорее всего, подобное предложение я принимать не буду. Но на всякий случай ответил бы так – хотя бы для того, чтобы не обидеть человека.
шахматы, шахматист, Василий Иванчук

Вы сейчас просматриваете новость "Василий Иванчук: "Предложение от России я принимать не буду"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

chess-news.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Василий Иванчук едва не пропустил церемонию награждения, заигравшись в шашки

31 Декабря 2016, 16:51

Украинский гроссмейстер стал чемпионом мира по быстрым шахматам

Мир

Яркие кадры награждения украинских шахматистов Василия Иванчука и Анны Музычук

31 Декабря 2016, 09:51

Наши гроссмейстеры завоевали три золотые медали на чемпионате мира

Украина

Василий Иванчук. Фото qatarchess2016.com

Иванчук - о победе на ЧМ по шахматам: "Все произошло настолько внезапно. Дайте сначала переварить"

28 Декабря 2016, 22:16

Украинец не готовился к турниру специально, как обычно анализировал партии и следил за новинками

Украина

Василий Иванчук - весь в игре. Фото qatarchess2016.com

Украинец Василий Иванчук стал чемпионом мира по шахматам

28 Декабря 2016, 20:08

Наш гроссмейстер выиграл мировое первенство по быстрым шахматам

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.