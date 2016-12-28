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Василий Иванчук увлекся шашками: "Напрягает столько лет смотреть на одни и те же лица" http://www.segodnya.ua/img/article/7839/0_main.1482923810.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7839/0_tn.1482923810.jpg Украина Украинский гроссмейстер лидирует на чемпионате мира по быстрым шахматам

Василий Иванчук увлекся шашками: "Напрягает столько лет смотреть на одни и те же лица"

Сегодня, 13:12

Украинский гроссмейстер лидирует на чемпионате мира по быстрым шахматам

Иванчук дает интервью. Фото qatarchess2016.com
Иванчук дает интервью. Фото qatarchess2016.com

После двух игровых дней лидерство в чемпионате мира по быстрым шахматам захватил Василий Иванчук.

В коротком интервью в эфире официальной трансляции украинец по-настоящему оживился лишь тогда, когда Питер Доггерс спросил его о шашках.

"Ветеран" подтвердил, что ему очень нравится участвовать в шашечных турнирах: "Хоть мой уровень и невысок, но я надеюсь его повысить..."

Иванчук следил за недавним матчем на первенство мира... по шашкам, в котором встретились два игрока из Голландии. А на вопрос, в чем основное отличие шашек от шахмат, Василий ответил так: "В шашечных соревнованиях я вижу другие лица! А то знаете, столько лет смотреть на одних и тех же... Меня, во всяком случае, это немного напрягает".
шахматы, чемпионат мира, Василий Иванчук

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Источник:

chess-news.ru

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