Василий Иванчук увлекся шашками: "Напрягает столько лет смотреть на одни и те же лица"

После двух игровых дней лидерство в чемпионате мира по быстрым шахматам захватил Василий Иванчук.

В коротком интервью в эфире официальной трансляции украинец по-настоящему оживился лишь тогда, когда Питер Доггерс спросил его о шашках.

"Ветеран" подтвердил, что ему очень нравится участвовать в шашечных турнирах: "Хоть мой уровень и невысок, но я надеюсь его повысить..."

Иванчук следил за недавним матчем на первенство мира... по шашкам, в котором встретились два игрока из Голландии. А на вопрос, в чем основное отличие шашек от шахмат, Василий ответил так: "В шашечных соревнованиях я вижу другие лица! А то знаете, столько лет смотреть на одних и тех же... Меня, во всяком случае, это немного напрягает".