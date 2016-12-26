Василий Ломаченко назвал дату своего реванша с Салидо
Планируется, что поединок состоится 25 марта в США
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко в эфире телеканала "Интер" заявил, что, скорее всего, его следующим соперником станет мексиканец Орландо Салидо, которому он проиграл разделенным решением судей в марте 2014 года.
Бой-реванш Ломаченко с Салидо может состояться 25 марта в США, но контракт на этот поединок пока не подписан.
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