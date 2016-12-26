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Василий Ломаченко назвал дату своего реванша с Салидо http://www.segodnya.ua/img/article/7830/93_main.1482745904.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/93_tn.1482745904.jpg Украина Планируется, что поединок состоится 25 марта в США

Василий Ломаченко назвал дату своего реванша с Салидо

Сегодня, 11:47

Планируется, что поединок состоится 25 марта в США

Ломаченко готов к реваншу. Фото AFP
Ломаченко готов к реваншу. Фото AFP

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко в эфире телеканала "Интер" заявил, что, скорее всего, его следующим соперником станет мексиканец Орландо Салидо, которому он проиграл разделенным решением судей в марте 2014 года.

Бой-реванш Ломаченко с Салидо может состояться 25 марта в США, но контракт на этот поединок пока не подписан.
бокс, Василий Ломаченко, WBO, Орландо Салидо

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Источник:

boxingnews.com.ua

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