Василий Ломаченко назвал дату своего реванша с Салидо

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко в эфире телеканала "Интер" заявил, что, скорее всего, его следующим соперником станет мексиканец Орландо Салидо, которому он проиграл разделенным решением судей в марте 2014 года.

Бой-реванш Ломаченко с Салидо может состояться 25 марта в США, но контракт на этот поединок пока не подписан.