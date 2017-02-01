Важный тренд в строительстве частных домов

Озаботились поисками альтернативных источников отопления в последние годы и многие наши соотечественники. Для кого-то такой ход продиктован существенным подорожанием существующих ныне традиционных энергоресурсов (газа и электричества), кого-то заботит (что весьма похвально) безвредность получения тепла и горячей воды в дом, а также рациональное использование природных ресурсов. Ведь они, увы, не безграничны. В Украине увидеть на крыше дома солнечные батареи – уже не такая диковинка, как это было еще 5-10 лет назад. А вот "солнечная черепица" — явление эксклюзивное. Но такое изобретение – перспективное и, скорее всего, имеющее все шансы на повсеместное распространение и использование. Ведь многие украинские компании готовы уже сегодня реализовывать проекты по монтажу "солнечной" черепицы.

Новую "солнечную крышу" миру представил Илон Маск

Компания Tesla Motors, которая известна всему миру, как производитель электрокаров, в скором времени вполне возможно объединится с лидером по установке солнечных панелей на рынке США – SolarCity. А поэтому в ее миссию будет входить не только создание экологичного транспорта, но еще и источников альтернативного обеспечения энергией домов. Об этом свидетельствует то, что Илон Маск представил совместную разработку предприятий – так называемую "солнечную крышу", основа которой – фотоэлектрические панели. Они смогут заменить металлическую или шиферную черепицу в полной мере, а приятным "бонусом" станет еще и обеспечение энергией жилья.

Эффективность солнечной черепицы – практически такая же, как и панелей

Она отлично пропускает солнечные лучи, а если рассматривать ее не под прямым углом, то визуально выглядит черепица непрозрачной. Ее эффективность – 98% по сравнению с обычными солнечными панелями. То есть, всего на 2% меньше. Более того, производители уже работают над улучшением качеств данного покрытия, чтобы добиться еще большего поглощения энергии солнца.

На выбор доступно четыре вида черепицы

Новая разработка будет доступна любителям экологичных способов получения энергии в четырех вариациях:

шиферная;

матовое стекло;

тосканская;

текстурированная.

Выглядит такая черепица ничуть не хуже, а, возможно, даже и лучше обычной.

Все виды изготовлены из кварцевого стекла, поэтому свойства свои будут хранить в несколько раз дольше, чем бетонные аналоги.

Цену пока не называют, но обещают, что она будет доступной

Маск отметил, что стоимость "солнечной крыши", учитывая электричество, которое она будет производить, будет сравнимой или даже меньше цены обычного покрытия для кровли и традиционной электроэнергии из сети.

Первую инновационную черепицу установят уже летом этого года. Планируется начать с одного-двух видов черепицы и затем ассортимент постепенно расширять.

Доступная, легко интегрируемая, а главное – производительная черепица – это наше ближайшее будущее.

Материал подготовлен компанией ООО "Далгакиран компрессор Украина".