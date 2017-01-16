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Виктор Грачев: "Лещук в "Шахтере" будет не хуже Феррейры" http://www.segodnya.ua/img/article/7884/77_main.1484549166.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/77_tn.1484549166.jpg Украина Экс-форварда дончан и футбольный эксперт прокомментировал трансфер игрока "Карпат" в донецкий клуб

Виктор Грачев: "Лещук в "Шахтере" будет не хуже Феррейры"

Сегодня, 08:46

Экс-форварда дончан и футбольный эксперт прокомментировал трансфер игрока "Карпат" в донецкий клуб

Ноу-хау Фонсеки. От отеля до поля и обратно — на велосипедах. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Ноу-хау Фонсеки. От отеля до поля и обратно — на велосипедах. Фото ФК "Шахтер"

Первый сбор "Шахтера" в испанской Ла-Манге набирает обороты. К вечеру субботы "горняки" в полном составе собрались в хорошо знакомом месте — отеле Principe Felipe. А в воскресенье в их лагере появился новичок — теперь уже экс-форвард "Карпат" Густаво Бланко-Лещук. Слухи о вероятном трансфере 25-летнего аргентинца в донецкий клуб ходили давно. И вот вчера утром официальный сайт львовян сообщил, что игрок покинул Анталью, где свои сборы проводят "зелено-белые", и отправился в Ла-Мангу для прохождения медосмотра и подписания личного контракта с "горняками".

Напомним, что аргентинец украинского происхождения Густаво Бланко-Лещук оказался в "Карпатах" зимой прошлого года, на правах свободного агента перейдя из второлиговой шведской "Ассириски". За "львов" он в общей сложности сыграл 28 матчей, в которых забил 9 голов, из них 7 — в этом сезоне. Что интересно, дважды Густаво огорчал "Шахтер". До истечения его соглашения с львовянами оставалось полгода. "Для меня это большой шаг вперед, поскольку я буду иметь возможность играть в еврокубках, — прокомментировал форвард свой переход. — "Карпатам" я очень благодарен за то, что они помогли мне развиться и стать настоящим футболистом". По словам игрока, интерес со стороны "горняков" стал для него неожиданностью: "Буквально несколько дней назад мой агент сообщил о варианте с "Шахтером", а до этого я ничего не знал".

А вот для экс-форварда дончан, а ныне футбольного эксперта Виктора Грачева, трансфер аргентинца не стал большой новостью.

"Еще в прошлом году в приватной беседе с одним из руководителей "Шахтера" на вопрос, кем из нападающих, выступающих в Украине, можно усилить команду, я назвал фамилию Бланко-Лещука, — поделился он с "Сегодня". — Это классический центрфорвард, который ищет моменты в штрафной и во вратарской площадке соперника. В "Шахтере" у него будут все возможности проявить себя в полной мере. Поэтому хочу выразить респект селекционному отделу клуба".

"О Бланко-Лещуке пишут, что до "Карпат" он в одном месте не заиграл, в другом у него не получилось, но это такое дело... Для того чтобы игрок раскрылся, ему нужно найти свою команду и своего тренера, — продолжает Грачев. — Надеюсь, Паулу Фонсека окажется именно тем тренером, который сделает из Бланко-Лещука супернападающего. Во всяком случае, я очень хочу, чтобы так было. Как бы там ни было, я уверен, он сыграет не хуже, чем Факундо Феррейра. Ведь он смог обратить на себя внимание, даже выступая в команде, где уровень мастерства игроков на порядок ниже и его не могли регулярно снабжать голевыми передачами. В "Шахтере" есть люди, которые будут это исправно делать. При всем уважении к Феррейре, играя в такой команде, как "Шахтер", где партнеры создают для тебя столько моментов, забивать по шесть голов за круг маловато для центрфорварда".

"Шахтер" не только приобрел новичка, но и сохранил ветерана: капитан "горняков" Дарио Срна, вопреки настойчивым слухам, сватавшим его в "Барселону", остается в стане "оранжево-черных". "Слушал свое сердце, и оно подсказало, что я должен остаться в донецком клубе и выиграть с командой чемпионат, — заявил хорват. — А информацию о "Барселоне" не буду комментировать, это непрофессионально".
Шахтер Донецк, Дарио Срна , Густаво Бланко Лещук

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Автор:

Кинзерский Эдуард

Источник:

Сегодня|Спорт

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