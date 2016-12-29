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Винничанин обустроил нарколаболаторию у себя дома (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7844/35_main.1483025933.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/35_tn.1483025933.jpg Украина Мужчина заверил полицию, что все "добро" изготавливал исключительно для себя 

Винничанин обустроил нарколаболаторию у себя дома (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 17:37

Мужчина заверил полицию, что все "добро" изготавливал исключительно для себя 


60 килограммов наркотиков изъяли полицейские у жителя города Гнивань (Винницкая область). Мешки с сухой коноплей, коробки с расфасованной марихуаной и пакеты с веществом, похожим на амфетамин, 33-летний мужчина хранил в своем доме.

Полицейских заверил: все – для собственного употребления. Во время обыска в доме нашли еще и оборудования для изготовления дурмана.

По словам хозяина дома, он с помощью рецепта, который нашел в интернете, пытался изготавливать психотропное вещество – амфетамин, для собственного употребления. Ему грозит лишение свободы до 12 лет", – сказал Виталий Ярмолюк, заместитель начальника управления Нацполиции в Винницкой области.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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Источник:

Программа "События"

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