Винничанин обустроил нарколаболаторию у себя дома (видео)

Мужчина заверил полицию, что все "добро" изготавливал исключительно для себя

60 килограммов наркотиков изъяли полицейские у жителя города Гнивань (Винницкая область). Мешки с сухой коноплей, коробки с расфасованной марихуаной и пакеты с веществом, похожим на амфетамин, 33-летний мужчина хранил в своем доме.

Полицейских заверил: все – для собственного употребления. Во время обыска в доме нашли еще и оборудования для изготовления дурмана.

По словам хозяина дома, он с помощью рецепта, который нашел в интернете, пытался изготавливать психотропное вещество – амфетамин, для собственного употребления. Ему грозит лишение свободы до 12 лет", – сказал Виталий Ярмолюк, заместитель начальника управления Нацполиции в Винницкой области.

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