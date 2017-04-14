Винницкие села получат микрогранты от "Мироновского хлебопродукта"

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) инициировал проведение конкурса социальных проектов "Село. Шаги к развитию" для предпринимателей пяти районов Винницкой области. О начале конкурса было объявлено на пресс-конференции, состоявшейся 11 апреля в помещении Винницкой областной государственной администрации. Во встрече с представителями СМИ приняли участие председатель правления ПАО "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк, председатель Винницкой облгосадминистрации Валерий Коровий, председатель Союза предпринимателей "Стена" Александр Печалин. В ходе пресс-конференции Юрий Косюк и Валерий Коровий подписали меморандум о сотрудничестве в реализации проекта.

Конкурс "Село. Шаги к развитию" будет проводиться в Тульчинском, Тростянецком, Гайсинском, Бершадском и Немировском районах Винницкой области. Ориентирован он на тех жителей села, которые не могут реализовать какое-то собственное начинание из-за отсутствия стартового капитала, нуждаются в консультациях по ведению бизнеса или юридической поддержке. Условия конкурса предполагают предоставление 20 грантов по 40 тыс. гривен каждый. Уже в мае в регионе начнутся семинары и публичные обсуждения условий получения грантов в рамках конкурса. Комиссия из представителей Винницкой ОГА, МХП и Союза предпринимателей "Стена" намерены провести отбор претендентов прозрачно и с учетом мнения общественности.

Председатель Винницкой облгосадминистрации Валерий Коровий отметил, что подписанный сегодня меморандум означает начало нового этапа развития региона. "Мы становимся свидетелями становления гражданского общества. Очень важно перестроить образ мышления и привить ощущение сопричастности к изменениям как родного села, так и страны в целом. Мы всеми силами будем содействовать реализации конкурса. Он станет визитной карточкой процесса внедрения инновационных проектов, появления новых рабочих мест", – заверил глава ОГА.

Обращаясь к собравшимся, Юрий Косюк отметил, что создание условий для занятости населения, предоставление людям новых возможностей в регионах, где представлен МХП, всегда рассматривалось агрохолдингом как одна из важных задач. Он напомнил, как запуск Ладыжинской птицефабрики изменил экономическую и социальную ситуацию в Винницкой области.

Кроме того, МХП сегодня занимает ведущие позиции в стране в развитии зеленой энергетики и внедрении безотходных производств. Инновационные технологии, которые использует "Мироновский хлебопродукт", являются одними из лучших не только в Украине, но и в странах Европейского Союза.

В ходе презентации конкурса выступавшие напомнили еще об одной стороне деятельности МХП в Винницком регионе: в Винницкой физико-математической гимназии состоится 24-я олимпиада "Турнир чемпионов". Вот уже почти четверть века в Виннице собираются самые одаренные школьники – победители международных олимпиад по точным наукам. Они – будущая научная элита страны. В этом году ключевым партнером, который поддерживает "Турнир", стал "Мироновский хлебопродукт".

По мнению народного депутата Украины Николая Кучера, руководство МХП демонстрирует важнейший пример того, как на деле следует заботиться о стране и людях. "Можно ходить с плакатами и требовать, а можно создавать рабочие места и честно платить налоги и заработную плату", – отметил он.

Например, в Черкасской области вот уже два года МХП претворяет в жизнь проект, аналогичный конкурсу "Село. Шаги к развитию", которому дали старт в Винницкой области. Там представители агрохолдинга пришли в местные сообщества, чтобы услышать о проблемах, волнующих жителей. Стало понятно, что большинство селян жили в убеждении, что государство им должно, что власть плохая на всех уровнях – от председателя районной администрации до губернатора и президента... "Тогда мы спросили: если хотите жить лучше, зачем вам эти все люди, которых вы упомянули? У вас есть своя земля, возможность развивать собственный бизнес. Можем делать бизнес вместе, – объяснил Юрий Косюк. – Когда люди ощутили поддержку, у них стало изживаться потребительское настроение. Они осознали, что в состоянии изменять себя, родную улицу, село, свой городок". В ходе конкурса жители сел получили средства на приобретение и выращивание саженцев малины, создание гончарных и швейных мастерских. Сегодня при поддержке МХП в Черкасской области воплощены в жизнь проекты в сфере зеленого туризма, работают швейная и гончарная мастерские.

Председатель Союза предпринимателей "Стена" Александр Печалин обратил внимание присутствующих, что поддержка местных сообществ со стороны крупного бизнеса является стандартной практикой в развитых странах, которая все еще не получила развития в Украине. Господин Печалин привел примеры, когда наши люди способны добиться успеха практически с нуля. Например, владелец сети супермаркетов, стартовавший с $300. У одного из членов Союза, крупного владельца недвижимости по всей области, в кабинете на стене красуется рубль и 60 копеек времен СССР с поясняющей надписью "С этих денег начиналась наша фирма". "Предприниматели – это активная часть нашего общества, и они ежегодно создают до двух сотен новых начинаний. Иногда им нужно помочь совсем немного. Мы уверены, что конкурс "Село. Шаги к развитию" даст начало новым, ярким бизнесам. А мы проведем в выбранных для конкурса районах обучающие семинары", – пообещал Александр Печалин.

По его словам, "Стена" уже реализовала ряд проектов, в ходе которых предоставлялись гранты для представителей мелкого и среднего бизнеса. Однако тогда сотрудничали с иностранцами – швейцарцами, американцами, немцами. "Конкурс "Село. Шаги к развитию" стал первым случаем, когда мелкие предприниматели будут работать с украинской компанией. Радует, что отечественный крупный бизнес выполняет европейскую директиву "сначала думай о малом"", – отмечает Александр Печалин.

Чернобривец Диана