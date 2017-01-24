Виталий Скоцык: "Ускоренная продажа земли – это продажа Украины"

Какими будут цены на продукты до конца года, чем вызвано продление моратория на продажу земли, как добиться перелома в экономике? Об этом интервью с председателем Аграрной партии Виталием Скоцыком

Лидер Аграрной партии уверен, что очередной транш МВФ мало повлияет на экономическую ситуацию в стране, что в области ФЛП приведет к уменьшению сборов налогов, а украинский аграрный сектор жизненно необходимо быстрыми темпами превращать в перерабатывающую отрасль.

-- Открытие рынка земли в марте, повышение пенсионного возраста, сокращение госслужащих -- это основные позиции будущего меморандума с МВФ. Нужно соглашаться на их выполнение?

-- Каждый день у меня происходит одна-две встречи с послами государств, имеющих представительства в Украине. Главное требование наших партнеров – завершить земельную реформу, начатую еще в 1990 году. Нужно понять, что требование открытия рынка земли вовсе не означает, что он должен заработать уже завтра. Необходимо в целом завершить упомянутую земельную реформу. Хотя желание разработать законодательную базу высказывали и Президент, и премьер, и министр аграрной политики, но я не верю, что за последний месяц этот процесс сдвинулся с мертвой точки. Вместо этого мы видим, что курс взят на ускоренную продажу земли, а следовательно – на продажу Украина. Потому что в нынешних условиях, без всего пакета необходимых законов, "дикий" рынок земли приведет Украину к катастрофе. Это закончится тем, что магнаты украдут у хозяев землю и превратят украинцев в крепостных. Поэтому ключевая задача в 2017 году -- подготовить законодательство, которое не даст манипулировать землей, а станет основой цивилизованного оборота земель. Над пакетом такого законодательства мы сейчас работаем. Продажа земли станет возможной, если грамотно минимизировать риски для страны и для людей. Спешка здесь ни к чему.

-- К вопросу земли мы еще вернемся. А как насчет другого требования МВФ -- повышения пенсионного возраста?

-- МВФ призывает лишь к одному: "Сбалансируйте бюджет!". Так, на днях Кабмин принял бюджет Пенсионного фонда на 2017-й с дефицитом 140 млрд. грн.! Параметр "63 года" упоминается в документах МВФ лишь как один из вариантов уменьшения нагрузки на бюджет. Если Пенсионный фонд будет работать эффективно, тема возраста выхода на пенсию отпадет сама собой.

И последняя составляющая вашего вопроса относительно МВФ. В 1992 году в Украине на 52 млн. населения было 60 тысяч служащих. Сегодня картина такова: на 48 млн. граждан 300 тысяч чиновников. Однако речь должна идти не о банальном сокращении чиновников, а о построении эффективной системы управления. Если просто освободить одних, а оставшимся не поднять плату и не создать условия для эффективной работы, толку не будет. Надо полностью реформировать систему государственного управления.

-- Если МВФ не предоставит очередной транш, как это скажется на ситуации в Украине?

-- Транш МВФ нужен только для экстренной поддержки госбюджета. Так, чиновникам транш поможет. Они заделают на время очередную "дыру". В то же время такая политика увеличит долг перед международными институтами, это висит уже на каждом из нас. Для рядового гражданина в среднесрочной перспективе никакого облегчения от транша не будет.

-- С нового года в магазинах выросли цены на продукты питания, в частности, дорожает молочная продукция, хлеб. Как изменятся цены до конца года?

-- Наш выдающийся академик Игорь Юхновский как-то заметил, что цены на товары повседневного спроса никогда не опускаются. Могут быть разве что сезонные колебания. Наша экономика привязана к доллару США. Поэтому прямое влияние на цены оказывают девальвация национальной валюты и инфляция. Считаю, что в 2017-м девальвация будет на уровне 15--20%, инфляция – 20--25%. Так и цены вырастут.

-- Чем вызвано массовое закрытие ФЛП и как оно отразится на экономике?

-- Почему люди регистрировались субъектами предпринимательской деятельности? Чтобы иметь возможность предоставлять свои услуги. Так, у многих такая деятельность была эпизодической. Сейчас у многих работы нет, а налог все равно платить придется. Что произойдет? Люди просто закроют свои ФЛП. Но все равно окажут услуги, получат деньги. Только государство останется без налогов с этих сумм. Это называется содействием "тенизации" экономики и давлением на мелкий и средний бизнес в стране.

-- Аграрная партия требовала продолжения моратория на продажу земель сельхозназначения и заявляла, что представит свое видение земельной реформы. Каковы ее ключевые позиции?

-- Продление моратория еще на год нужно для завершения работы над земельным законодательством. Сомнительно, что нынешний состав ВР способен выполнить эту работу. Не исключено, что мораторий придется продлить еще на год, а то и до следующих парламентских выборов. В развитых странах законодательство содержит 17 инструментов оборота земель сельхозназначения. А вот в Украине работает только 2 из них (владельцы могут либо сами работать, либо сдать землю в аренду). Поэтому в основе пакета законопроектов, которым занимается Земельный комитет Аграрной партии, -- отработка всего перечня инструментов. Вскоре мы презентуем дорожную карту и свое видение завершения земельной реформы в Украине. Думаю, целесообразно запретить продажу земли иностранцам и ограничить количество гектаров, которым может владеть одна семья, чтобы избежать монополизации рынка. Украинскую промышленность уже украли и уничтожили. Мы не дадим украсть землю!

-- Приведите примеры других инструментов регулирования оборота земель, которые не работают...

-- Собственник не может использовать землю в качестве залога на получение кредита в коммерческом банке. Землю нельзя обменять. Но болезненный аспект таков: при распаевке колхозных земель 6,8 млн. человек получили по 3,9 га. Из них около миллиона уже умерли и не смогли передать пай по наследству детям и внукам. Это очень болезненная проблема.

-- Аграрная партия участвовала в декабрьских выборах в ОТО. Для чего это непарламентской партии?

-- Настоящая партия, которая строится снизу вверх, обязательно проходит через местные выборы. Из людей, которые идут в местное самоуправление, затем формируются полноценные парламентарии. Это первое. Во-вторых, Аграрная партия – это люди труда, люди от земли. Кто, как не они, должны осуществлять власть на местах? Третье – правильно выстроенная и структурированная политсила постоянно проходит такие испытания. Теперь о результатах голосования. На местных выборах в октябре 2015 года мы были пятыми по общему количеству депутатов с рейтингом 7,9%. На декабрьских выборах 2016-го Аграрная партия стала уже третьей (с рейтингом 11,84%), отставая на 4 мандата от второго места.

-- Партия готова принять участие в выборах в парламент, если они будут досрочными?

-- Для нашей политсилы выборы, так сказать, "по графику" более выгодны. Потому что ведется плановая работа по реструктуризации и наработке потенциала для деятельности на государственном уровне. В случае досрочных выборов мы готовим 450 кандидатов в депутаты, создали Советы внутри Аграрной партии -- как прототипы комитетов Верховной Рады, создали альтернативный состав правительства.

-- Если Аграрная партия проходит в парламент, входит в состав Кабмина, какими будут первоочередные шаги?

-- Партия создала 25 Советов как прототипы комитетов ВР. В их составе -- лучшие представители общества, которым поручено проанализировать, что с нами произошло за последние четверть века, оценить, что нужно сделать сегодня во всех отраслях экономики. Каждый Совет отрабатывает стратегии на 7 созывов парламента. В основе стратегии – 9 индексов развития человечества, принятых в ООН. Например, продолжительность жизни. Сегодня этот показатель в Украине -- 64 года. Практика показывает, что при улучшении экономики можно увеличить этот показатель через 3 года на год! Сейчас мы формируем четкое понимание того, кто способен возглавить исполнительную власть и реализовать эти стратегии.

-- Ваш прогноз на этот год как экономиста? Чего ждать?

-- Чиновники говорят о стагнации экономики в Украине. Но реально наблюдается дальнейшее ее падение. Потому что в минувшем году не сделано ничего, чтобы его остановить. И отсутствуют признаки, что падение прекратится. Считаю, что для украинской экономики 2017-й год уже потерян. Но это не значит, что нельзя ничего сделать.

Хотел бы вспомнить об одном из важнейших рычагов перелома негативных тенденций в экономике страны. Наша сельскохозяйственная продукция вполне конкурентоспособна. Но мы продаем сырье, на котором зарабатываем мало! Мир отдает нам сырьевые рынки, а сам делает деньги на переработке. Так долго продолжаться не может. В 2013 году мы на экспорте зерна заработали $17,6, а в этом году -- уже меньше $12 млрд. И это при том, что собран рекордный урожай!

Приведу такой пример. Тонна украинской кукурузы на экспорт продается за $145. Зарубежная компания ее покупает, создает у себя $600--680 добавленной стоимости. То есть мы должны сами продавать конечный продукт! Что нужно для этого нашему производителю? Две простые вещи -- прогнозируемая налоговая политика и доступный финансовый ресурс на длительное время. Крайне важно максимально быстро превратить аграрный сектор из сырьевого в перерабатывающий. Вот вам один из главных шагов к росту экономики.

-- В США состоялась инаугурация президента. Чего ждать Украине от новой американской политики?

-- Дождемся, когда будет сформирован кабинет Трампа... Кроме того, США – не единственный игрок глобальной политики. Если проанализировать прогноз Bloomberg (одна из крупнейших в мире агентств финансово-экономических новостей) на 2017 год, то там немало места отводится новоизбранному президенту США. Но не меньше говорится о Западной Европе (в частности, о выборах в Германии и Франции). Однозначно можно сказать, что эмоции в подходе к Украине в прошлом. Следует ожидать жесткого отношения к нашей стране.

отношения к нашей стране.