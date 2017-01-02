Владимир Кличко на Новый год получил в подарок контракт от первого промоутера

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко показал, что получил в подарок на Новый год от своего первого промоутера. Харальд Ур подарил Кличко-младшему его первый контракт.

"Чтоооо? Мой первый "proam" контракт, 1995 год, получил его в подарок на Новый год от моего первого промоутера", – подписал Владимир фото с промоутером Харальдом Уром.

Proam – контракт на смешанные соревнования, любительско-профессиональные. Те бои не пошли в зачет профессиональной карьеры Владимира.

Напомним, что 29 апреля Владимир Кличко проведет бой против Энтони Джошуа на пояса IBF и WBA.