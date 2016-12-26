Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Владимир Кличко: "Перед боем с Джошуа не будет высказываний в стиле "Я съем твоих детей" http://www.segodnya.ua/img/article/7832/58_main.1482763466.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/58_tn.1482763466.jpg Украина Украинец признался, что является большим поклонником своего будущего соперника

Владимир Кличко: "Перед боем с Джошуа не будет высказываний в стиле "Я съем твоих детей"

Сегодня, 16:44

Украинец признался, что является большим поклонником своего будущего соперника

Владимир Кличко и Энтони Джошуа. Фото AFP
Владимир Кличко и Энтони Джошуа. Фото AFP

Супертяжеловес Владимир Кличко поделился ожиданиями от боя против чемпиона IBF Энтони Джошуа.

"Это самый большой, лучший подарок. Речь идет о трех чемпионских поясах, да еще и в таком легендарном месте, как стадион "Уэмбли". Я мотивирован до кончиков волос. Я больше года ждал реванш против Тайсона Фьюри, готовился к нему. Но этот бой еще лучше. Ожидание того стоило. Этот бой ждут все. Не Деонтея Уйлдера, не Джозефа Паркера.

Я большой поклонник Джошуа с того времени, когда впервые увидел его бокс. Но когда мы встретимся в ринге, дружбы не будет. Вне ринга мы друзья. Если он победит, я поздравлю его. Если выиграю я, то помогу ему вернуться на вершину. Он будущее супертяжелого веса.

Он великолепный боксер, нет вопросов. Но более важно, что он выдающийся посол нашего вида спорта. Мы встретимся с уважением. Не будет высказываний в стиле "Я съем твоих детей". Мы не будем бросать стулья или столы. Мы хотим быть ролевыми моделями. В спорте, цель которого жестко ударить соперника, единицы могут вести себя человечно и с уважением. Во времена, когда мир становится все более сумасшедшим, это может быть важным посланием", – сказал Кличко.

Напомним, что на кону боя Кличко – Джошуа будет вакантный титул суперчемпиона WBA и титул IBF, который принадлежит Джошуа. Поединок состоится 29 апреля.
бокс, Владимир Кличко, Энтони Джошуа

Вы сейчас просматриваете новость "Владимир Кличко: "Перед боем с Джошуа не будет высказываний в стиле "Я съем твоих детей"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Спорт сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Владимир Кличко. Фото AFP

Кличко: "В детстве я писал записки Деду Морозу и съедал их"

Сегодня, 12:06

Боксер всей семьей празднует Рождество 25 декабря, отмечает Новый год, а затем 7 января снова Рождество

Другие

Опрос: разочарование года в украинском спорте

Опрос: разочарование года в украинском спорте

Сегодня, 11:23

Выберите главное разочарование 2016 года в украинском спорте

Украина

Владимир Кличко и Энтони Джошуа после одного из спаррингов. Фото Facebook

Американский боксер: "Кличко надирал задницу Джошуа в тренировочном лагере"

Вчера, 14:21

Если украинец не победит британца  - его карьера будет закончена

Мир

Деонтей Уайлдер. Фото AFP

Деонтей Уайлдер хочет встретиться с победителем боя Джошуа - Кличко

24 Декабря, 21:42

Уже есть два обязательных претендента на бой - Луис Ортис и Кубрат Пулев

Украина

Владимир Кличко записал поздравление фанатам

Владимир Кличко записал рождественское поздравление

24 Декабря, 15:14

Боксер пожелал "великолепного 2017 года" и напомнил о своем поединке против Энтони Джошуа

Мир

Энтони Джошуа. Фото AFP

Боксер Энтони Джошуа подготовил много подарков на Рождество

24 Декабря, 11:33

Чемпион проводит новогодние праздники с родными людьми

Мир

Владимир Кличко и болельщица, которой 111 лет. Фото Instagram

Владимир Кличко встретился с фанаткой, которой 111 лет

22 Декабря, 20:56

Через четыре месяца украинский супертяжеловес попробует вернуть себе титулы чемпиона мира

Мир

Владимир Кличко и Энтони Джошуа. Фото AFP

Победителю боя Кличко - Джошуа нашли еще одного обязательного соперника

22 Декабря, 15:02

Болгарин Кубрат Пулев стал претендентом на титул IBF

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.