Владимир Кличко: "Перед боем с Джошуа не будет высказываний в стиле "Я съем твоих детей"

Супертяжеловес Владимир Кличко поделился ожиданиями от боя против чемпиона IBF Энтони Джошуа.

"Это самый большой, лучший подарок. Речь идет о трех чемпионских поясах, да еще и в таком легендарном месте, как стадион "Уэмбли". Я мотивирован до кончиков волос. Я больше года ждал реванш против Тайсона Фьюри, готовился к нему. Но этот бой еще лучше. Ожидание того стоило. Этот бой ждут все. Не Деонтея Уйлдера, не Джозефа Паркера.

Я большой поклонник Джошуа с того времени, когда впервые увидел его бокс. Но когда мы встретимся в ринге, дружбы не будет. Вне ринга мы друзья. Если он победит, я поздравлю его. Если выиграю я, то помогу ему вернуться на вершину. Он будущее супертяжелого веса.

Он великолепный боксер, нет вопросов. Но более важно, что он выдающийся посол нашего вида спорта. Мы встретимся с уважением. Не будет высказываний в стиле "Я съем твоих детей". Мы не будем бросать стулья или столы. Мы хотим быть ролевыми моделями. В спорте, цель которого жестко ударить соперника, единицы могут вести себя человечно и с уважением. Во времена, когда мир становится все более сумасшедшим, это может быть важным посланием", – сказал Кличко.

Напомним, что на кону боя Кличко – Джошуа будет вакантный титул суперчемпиона WBA и титул IBF, который принадлежит Джошуа. Поединок состоится 29 апреля.