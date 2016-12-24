Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Владимир Кличко записал рождественское поздравление (видео) Украина Боксер пожелал "великолепного 2017 года" и напомнил о своем поединке против Энтони Джошуа

Владимир Кличко записал рождественское поздравление (видео)

Сегодня, 15:14

Боксер пожелал "великолепного 2017 года" и напомнил о своем поединке против Энтони Джошуа

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко поздравил фанатов с Рождеством.

"Дорогие фанаты бокса, спортивные болельщики, все. Перед Рождеством я просто хочу сказать вам – счастливого Рождества!", – сказал Владимир и пожелал всем "великолепного 2017 года".

Напомним, что 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли" Кличко проведет бой с Энтони Джошуа за пояса IBF и WBA.

ФОТОФАКТ. Боксер Энтони Джошуа подготовил много подарков на Рождество

бой, поздравление, боксер, wba, Владимир Кличко, Уэмбли, IBF, Энтони Джошуа

Вы сейчас просматриваете новость "Владимир Кличко записал рождественское поздравление (видео)". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Энтони Джошуа. Фото AFP

Боксер Энтони Джошуа подготовил много подарков на Рождество

Сегодня, 11:33

Чемпион проводит новогодние праздники с родными людьми

Мир

Владимир Кличко и болельщица, которой 111 лет. Фото Instagram

Владимир Кличко встретился с фанаткой, которой 111 лет

22 Декабря, 20:56

Через четыре месяца украинский супертяжеловес попробует вернуть себе титулы чемпиона мира

Мир

Владимир Кличко и Энтони Джошуа. Фото AFP

Победителю боя Кличко - Джошуа нашли еще одного обязательного соперника

22 Декабря, 15:02

Болгарин Кубрат Пулев стал претендентом на титул IBF

Украина

Кличко и Джошуа. Фото AFP

Назван соперник победителя боя между Кличко и Джошуа

22 Декабря, 09:46

Статус претендента на чемпионский пояс получил Луис Ортис

Украина

Награды от АИБА. Фото Twitter

Владимир Кличко получил награду "Легендарный боксер"

21 Декабря, 13:45

Международная ассоциация любительского бокса отметила достижения украинского боксера

Бокс

Энтони Джошуа vs Владимир Кличко. На "Уэмбли" ожидается аншлаг. Фото AFP

50 тысяч билетов на бой Кличко - Джошуа были проданы за минуты

20 Декабря, 20:25

Следующую партию билетов пустят в продажу 16 января

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.