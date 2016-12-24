Владимир Кличко записал рождественское поздравление (видео)
Боксер пожелал "великолепного 2017 года" и напомнил о своем поединке против Энтони Джошуа
Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко поздравил фанатов с Рождеством.
"Дорогие фанаты бокса, спортивные болельщики, все. Перед Рождеством я просто хочу сказать вам – счастливого Рождества!", – сказал Владимир и пожелал всем "великолепного 2017 года".
Напомним, что 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли" Кличко проведет бой с Энтони Джошуа за пояса IBF и WBA.
ФОТОФАКТ. Боксер Энтони Джошуа подготовил много подарков на Рождество
Вы сейчас просматриваете новость "Владимир Кличко записал рождественское поздравление (видео)". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии