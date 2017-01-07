Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
Владислав Калитвинцев не смог присоединиться к новой команде из-за визы – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7862/31_main.1483807757.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/31_tn.1483807757.jpg Украина Полузащитник то ли передумал переходить в "Эрцгебирге", то ли не может решить проблему с рабочей визой

Владислав Калитвинцев не смог присоединиться к новой команде из-за визы – СМИ

Сегодня, 20:27

Полузащитник то ли передумал переходить в "Эрцгебирге", то ли не может решить проблему с рабочей визой

Владислав Калитвинцев со своей девушкой Ириной. Фото Instagram
Владислав Калитвинцев со своей девушкой Ириной. Фото Instagram

Полузащитник киевского "Динамо" Владислав Калитвинцев до сих пор не прибыл в расположение немецкого "Эрцгебирге", о переходе футболиста в который информация появилась в начале недели.

Немецкий клуб находится на сборах в Испании, и 24-летний хавбек не смог въехать в страну из-за проблем с рабочей визой.

По данным FootBoom, Калитвинцев в последний момент передумал, решив отказаться от выступлений во второй Бундеслиге. При этом, правда, неизвестно, останется ли 24-летний хавбек в одесском клубе или продолжит карьеру в другом месте.

"Kalitka Пати": как футболист Калитвинцев отметил 24-летие (фото)

Владислав Калитвинцев, Эрцгебирге

Вы сейчас просматриваете новость "Владислав Калитвинцев не смог присоединиться к новой команде из-за визы – СМИ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

UA.Футбол, FootBoom

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Владислав Калитвинцев с девушкой Ириной. Фото Instagram

"Kalitka Пати": как футболист Калитвинцев отметил 24-летие (фото)

4 Января, 22:15

Перешедший в немецкий "Эрцгебирге" футболист закатил вечеринку по случаю своего 24-летия

Украина

Владислав Калитвинцев. Фото Instagram

Президент немецкого "Эрцгебирге": "Переговоры по Калитвинцеву не были простыми"

4 Января, 14:07

Хельге Леонхардт - о трансфере полузащитника киевского "Динамо"

Украина

Владислав Калитвинцев со своей девушкой Ириной. Фото Instagram

Владислав Калитвинцев переходит в чемпионат Германии

4 Января, 13:05

Игрок "Динамо" продолжит карьеру в команде второй немецкой бундеслиги "Эрцгебирге"

Украина

Владислав Калитвинцев с девушкой в отпуске

Игрок "Динамо" Калитвинцев с очаровательной девушкой отдыхает на Сейшелах

23 Декабря 2016, 10:48

Арендованный "Черноморцем" футболист проводит отпуск во время паузы в чемпионате Украины

Украина

Владислав Калитвинцев. Фото Instagram

Игрок "Динамо" травмировался во время отпуска (фото)

22 Декабря 2016, 18:08

Владислав Калитвинцев получил повреждение во время игры в теннисбол

Футбол

Слева - направо: Малышев, Ордец, Калитвинцев и Бутко. Фото Instagram

Украинские футболисты сыграли в футболтеннис на пляже Сейшельских островов (видео)

18 Декабря 2016, 16:31

Для игры футболисты сами расчертили себе площадку на пляже, а сеткой послужили лежаки

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.