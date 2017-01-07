Владислав Калитвинцев не смог присоединиться к новой команде из-за визы – СМИ

Полузащитник то ли передумал переходить в "Эрцгебирге", то ли не может решить проблему с рабочей визой

Полузащитник киевского "Динамо" Владислав Калитвинцев до сих пор не прибыл в расположение немецкого "Эрцгебирге", о переходе футболиста в который информация появилась в начале недели.

Немецкий клуб находится на сборах в Испании, и 24-летний хавбек не смог въехать в страну из-за проблем с рабочей визой.

По данным FootBoom, Калитвинцев в последний момент передумал, решив отказаться от выступлений во второй Бундеслиге. При этом, правда, неизвестно, останется ли 24-летний хавбек в одесском клубе или продолжит карьеру в другом месте.

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