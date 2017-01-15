Владислав Ващук о матче с "Барселоной": "Такой клуб, мировой уровень, а тут как дети малые"

Знаменитый защитник киевского "Динамо" продолжает делиться самыми яркими эпизодами из своей карьеры.

Когда меня просят – а расскажи про тот матч, а расскажи про этот, я чаще всего отвечаю, что не помню, при этом абсолютно не лукавлю. Действительно не помню.



Просто их было столько, этих матчей, важных и не очень, что они слились в одну большую бесконечную игру…



А вот недавно прислали кучу старых фотографий. Пересматривал … И раз – воспоминание. Ярко так, будто вчера было.



1997. Ноябрь. Испания. Барселона. Лига чемпионов.



Мы прилетели на ответную игру. Перед этим в Киеве выиграли у "Барселоны" – 3:0. Испанская пресса гудит про большой реванш, все ждут нашего поражения. Принимают нас в Барселоне, если честно, так себе. Автобус не подают уже полтора часа, сидим в аэропорту. Вокруг стоит кипиш – возмущаются приехавшие с нами журналисты, администраторы, функционеры клуба, все кто летел с нами. Не возмущается только Валерий Васильевич, он невозмутимый как всегда. Автобус все-таки подали,часа через два.



Приезжаем на предыгровую тренировку – а поле, где будет игра, не дают. Дают какое-то левое, хоть и в районе "Ноу Камп", но просто поле. Хорошо хоть не искусственное. Это нонсенс, перед такой игрой не давать поле для тренировок – такого себе ни один нормальный европейский клуб не позволяет. По регламенту обязаны давать одну игру на поле, по негласному этикету – так минимум две-три, а тут бред какой-то… Нет, ну в Украине частенько такое бывало, что перед матчем с "Динамо" поле не убирали, не укатывали, автобус неохлажденный или непрогретый давали, в надежде что нам это помешает сыграть, но столкнуться с таким в Барселоне ну никак не ожидали. Такой клуб, мировой уровень, а тут как дети малые, ей богу.



Едем дальше, на "Ноу Камп" нас не пустили. Васильич даже бровью не повел. Это не забота тренера – полями заниматься. Он всегда считал, что каждый должен делать свое дело, тренер – свое, администраторы и функционеры – свое. Глядя на него, все абсолютно спокойны – действительно, у каждого свое дело, нам-то чего париться, от нас же это не зависит… Я даже больше скажу – мы не особо тогда поняли, что что-то идет не так. Потренировались как обычно, без нервов.



Наивные эти каталонцы. У нас, в отличие от европейских спортсменов, есть опыт игры в украинском чемпионате! А это, в конце девяностых, часто-густо отсутствие горячей воды в раздевалках . И поля обледенелые, где в хоккей играть можно, а не в футбол... И автобусом опоздавшим или сломавшимся – нас не удивить. Ха… Это они еще в гостинице "Спорт" ни разу не жили… Неважно, в каком городе. Тех, кто в Украине играл – трудно чем-то вывести из себя.



Тренировка на "Ноу Камп" все-таки была. После того, как наши устроили огромный скандал. И там стало ясно – игра легкой не будет. Стадион находится как-бы в углублении, в кратере, воздух стоит, играть очень тяжело. Вышли на поле в ветровках, в кофтах – все сняли, жарко стало.



Перед игрой сильно кружилась голова. Не знаю, разница в давлении или духота сказалась, но было так плохо, что не понимал где нахожусь. Хотя, может, так и мандраж проявлялся. У меня всегда было так – если ответственная игра, то мандраж перед игрой бьет такой, что ноги дрожат. Только свисток просвистел – все как рукой снимает. А вот, к примеру, Саня Шовковский – тот наоборот, перед игрой спокойный, а после свистка мандражировать начинал. Ну, он – вратарь, ему нужно…



Трибуны ревели. Так, как болеют в Барселоне, болеют мало где в мире. Каталонцы действительно любят свою команду, практически боготворят ее футболистов.



В метре друг от друга уже ничего не было слышно. Я, кстати, в таких матчах обычно использовал только жесты, говорить или кричать бесполезно, все равно никто не услышит.



Пробегая мимо меня, Виталик Косовский крикнул: "Ты как?" Я ему: "Да капец просто…"



И свисток просвистел. Сразу стало чем дышать, сознание прояснилось. Как будто в другой режим переключили. Когда с первого касания отобрал мяч, сразу понял – мы выиграем.



У каждого футболиста есть свои приметы на фарт. Несуеверных футболистов не бывает, если честно, что бы там кто не говорил. Рассказывать о таких вещах обычно не принято, считается – работать перестанет. Я уже не играю, так что можно. Кто-то бутсы с левой начинает одевать, кто-то не бреется, кто-то ест в определенных местах, кто-то футболку не меняет… есть особо извращенные формы футбольных суеверий, но это уже личное дело каждого. У меня же была своя заморочка. Если с первого касания в начале игры мяч отобрал – игра выигрышная будет. Работало практически в ста случаях из ста.



Самое интересное, страха тогда перед соперником не было вообще. Было абсолютно все равно с кем мы играем, настолько были уверены в своих силах. Фигу, Ривалдо, Серхи – мы все равно сильнее.



Не знаю, что делал с нами Васильич, как он нас так настраивал, но мы четко ощущали себя единым целым. Скажу больше. Мы ощущали себя семьей. Да мы на деле и были семьей.



Жили вместе, все время проводили вместе, отдыхали вместе. Понятно, что была конкуренция, даже внутри команды, но при этом никто никого не подставлял, помогали друг другу. Почти все потом детей друг у друга перекрестили, кумовьями стали… Кто-то больше между собой общался, кто-то меньше, но чужих не было, все свои. Поэтому и на поле было легко. Одним словом – команда.



Когда Шева забил первый, потом второй, все поняли – кураж пошел. Попросил пенальти бить – сразу же дали, хотя пенальти у нас обычно всегда Серега Ребров бил. Хет-трик. На перерыв уходили под аплодисменты стадиона.



В раздевалке Васильич сказал: "Не расслабляемся. Забываем первый тайм. Играем". Собрались. Четвертый мяч Серега Ребров закатывал уже под аплодисменты как своих, так и каталонских болельщиков.



Когда прозвенел финальный свисток – думали от радости с ума сойдем. 4:0!!! Весь стадион машет белыми платочками – болельщики "Барселоны" показывают таким образом недовольство игрой своей команды . Белые платки – это чисто каталонская тема, символ недоверия тренеру, символ протеста или возмущения чем-то. Платки часто раздают при входе на арену, многие их просто в кармане носят. Говорят, в футбол белые платки когда-то пришли из корриды.



А потом весь стадион, без исключения, начинает нам аплодировать. Болельщики выражают таким образом свое восхищение нашей игрой. У нас такого никогда не видел, да и в Европе очень нечасто происходят такие случаи. Взялись за руки, подошли к своей трибуне поблагодарить своих болельщиков, подняли волну – а она, впечатление, что по всему стадиону пошла. Чужому стадиону!!! Стадиону противника!!! И аплодисменты не смолкают. Да уж, выходя – мы аплодисментов не собрали, но в конце с нами стадион за все рассчитался…



Я не знаю, какими словами передать те ощущения. Когда это переживаешь – пофиг на все. На травмы, на деньги, на бешеную конкуренцию, на какие-то другие футбольные проблемы… Ради таких моментов и стоит идти в футбол. Ради таких моментов стоит жить. А еще я тогда на всю жизнь усвоил урок – чем тяжелее все начинается, тем легче потом. Аплодисменты должны быть в конце, а не в начале. Тогда все идет правильно. Причем это не только в футболе…