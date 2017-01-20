Внезапного призыва офицеров запаса в Украине может и не быть

В Генштабе ВСУ пока не дают однозначного ответа, будет ли проводиться ранее анонсированный призыв

Заместитель министра обороны Украины Олег Шевчук заявляет, что Генштаб ВСУ все еще изучает возможность объявления призыва на службу офицеров запаса. Об этом он сообщил журналистам перед началом прямой телефонной линии Кабинета министров.

"В настоящее время Генштаб изучает такую возможность", – сказал Шевчук, отвечая на вопрос, возможно ли объявление призыва офицеров запаса в ближайшее время.

Ранее глава Генштаба Виктор Муженко сообщил, что в Украине объявили о решении призвать офицеров запаса, которые закончили военные кафедры университетов, однако не служили в армии, чтобы решить проблему с комплектованием офицерского состава.

"Ежегодно такие офицерские звания получают 9-10 тысяч человек. Это мощный ресурс, который должен эффективно использоваться", – отметил он.

Муженко добавил, что офицеров запаса отправят в зону боевых действий только после прохождения подготовки.

Начальник юридической службы Генштаба ВСУ Максим Кушнир пояснил, что речь идет об ограниченном призыве специалистов, а не о мобилизации. "В данном случае речь идет об офицерах первичных должностей в подразделениях на уровне взвода или роты. В настоящее время количество таких должностей ограничено, мы даже теоретически можем привлекать меньше процента от общего количества офицеров запаса. Поэтому, тем офицерам запаса, которым будет предлагаться служба по призыву, скажем так, повезет", – сказал он.