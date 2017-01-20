Во Флориде аллигатор покусал сына Виталия Кличко (фото)
Сын мэра Киева в качестве волонтера работает в Национальном парке Эверглейдс
Старшего сына мэра Киева Виталия Кличко Егора-Даниэля во Флориде покусал аллигатор.
"Парень на своей страничке в социальной сети Facebook выложил фото раненной руки и написал, что момент, конечно, неприятный, но с ним все в порядке", — говорится в сообщении.
Как известно, сын мэра Киева в качестве волонтера работает в Национальном парке Эверглейдс. В этом заповеднике неподалеку от Майами он ухаживает за аллигаторами.
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