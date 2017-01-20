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Во Флориде аллигатор покусал сына Виталия Кличко (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7903/40_main.1484938628.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/40_tn.1484938628.jpg Украина Сын мэра Киева в качестве волонтера работает в Национальном парке Эверглейдс

Во Флориде аллигатор покусал сына Виталия Кличко (фото)

Сегодня, 20:57

Сын мэра Киева в качестве волонтера работает в Национальном парке Эверглейдс

Сын мэра Киева в качестве волонтера работает в Национальном парке Эверглейдс
Сын мэра Киева в качестве волонтера работает в Национальном парке Эверглейдс

Старшего сына мэра Киева Виталия Кличко Егора-Даниэля во Флориде покусал аллигатор.

"Парень на своей страничке в социальной сети Facebook выложил фото раненной руки и написал, что момент, конечно, неприятный, но с ним все в порядке", — говорится в сообщении.

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Как известно, сын мэра Киева в качестве волонтера работает в Национальном парке Эверглейдс. В этом заповеднике неподалеку от Майами он ухаживает за аллигаторами.
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Источник:

"Сегодня"

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