Во Львовской области чиновник РГА пытался незаконно продать 62 га государственной земли

Расследование правонарушения уже завершено, а материалы переданы в суд. Чиновнику грозит до пяти лет лишения свободы

Сотрудники Управления по защите экономики во Львовской области разоблачили попытку начальника отдела районной госадминистрации незаконно передать государственные земли, которые находятся поблизости Львова, в частную собственность.

Так, чиновник незаконно вывел из госсобственности участок площадью 62,25 га, разделил его на несколько частей и подготовил документы для их приватизации определенными лицами. Как сообщают в полиции, этот участок относится к землям научно-исследовательских и учебных учреждений, и, в соответствии с законодательством, вывести его из госсобственности может исключительно Кабинет министров Украины. Несмотря на нормы закона, чиновник подготовил документы, на основании которых участок был отчужден. При этом, рыночная стоимость этой земли составляет 94,8 миллионов гривен.

В конце января правоохранители предъявили чиновнику подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 367 (Служебная халатность) УК Украины. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения воли на срок от двух до пяти лет без права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до трех лет, и со штрафом от 4 250 до 12 750 гривен или без него.

На данный момент досудебное расследование завершено, а материалы дела с обвинительным актом направлены в суд. На земельный участок наложен арест.