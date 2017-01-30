Во Львовской области ученики подожгли школу, чтобы устроить каникулы

Сегодня, 18:02

Будучи пьяными, они залезли в помещение через форточку, облили горючей жидкостью двери класса, в котором учится один из причастных, и подожгли

Во Львовской области ученики подожгли школу, чтобы устроить каникулы
Автор фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

Во Львовской области двое нетрезвых школьников подожгли школу, чтобы выкрасть классный журнал. Как рассказала "Сегодня" спикер львовской облполиции Светлана Добровольская, "покушение" на школу произошло в небольшом райцентре Турка.

"Вечером в воскресенье нам поступило сообщение от пожарных, что в местной школе горит межэтажное перекрытие. На место выехала следственно-оперативная группа, которая установила факт поджога. Причастные к нему — двое подростков 13 и 14 лет. Будучи пьяными, они залезли в помещение через форточку, облили горючей жидкостью двери класса, в котором учится один из причастных, и подожгли. Таким образом они хотели выкрасть классный журнал с оценками", — сообщили в пресс-службе львовской облполиции. 

Как выяснила "Сегодня", один из подозреваемых подростков является учеником этой школы. "Он пришел к нам учиться около двух месяцев тому назад, перевелся из интерната, — сказал нам директор этого учебного комплекса Михаил Блаживский. — Но журнал пытались похитить не из-за плохих оценок, как можно было бы подумать. Парень сейчас учится лучше, чем в интернате". По словам директора, ребята просто хотели устроить себе каникулы.

"Я спросил его о том, зачем пытался украсть журнал. Он ответил, что рассчитывал, мол, пока учителя заведут новый, то в это время не будет оценок и в школу не надо будет ходить", — говорит директор. По словам Михаила Блаживского, журнал из-за которого и разгорелся пожар, уцелел — подростки подожгли не тот кабинет. Родителям школьников пока грозят лишь штрафы, соизмеримые с затратами на ремонт.
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Автор:

Игорь Серов

Источник:

"Сегодня"

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