Водитель сумской маршрутки рассказал, как переехал голову мужчине (видео)

Мужчина не удержался на скользком тротуаре и упал под колеса

Жуткая трагедия произошла в Сумах. Маршрутка переехала голову мужчине. Утром на окраине города пассажир выходил из микроавтобуса возле остановки. Водитель тронулся. И затормозил сразу, потому закричали пассажиры в салоне.

Они увидели, что мужчина не удержался на скользком тротуаре и упал под колеса. Смерть наступила мгновенно.

"Стаешь так, ясно, что там кучугуры, поближе, чтобы народу было удобно выходить. Все вышли, но вот этому человеку было лет 60-70. Он еще тогда показался или больной, или уставший. Вышел, двери закрылись, начал ехать, женщина кричит – мужик под машину попал. Или плохо стало, или сердце стало. Но уже поздно, метр отъехал, и как раз случилось", – рассказал обстоятельства трагедии Артур Пермяков, водитель маршрутки.

Меньше года назад в Сумах при подобных обстоятельствах погибла 17-летняя студентка. Ей переехал голову троллейбус. До сих пор виновных не назвали. Сегодняшнюю трагедию тоже начали расследовать.

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