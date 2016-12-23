Водителей Украины предупреждают об опасности

На дорогах ожидается местами гололедица, водителям и пешеходам необходимо позаботиться о собственной безопасности

В Украине синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.

25-27 декабря на большей части территории страны ожидается дождь с переходом в мокрый снег. На дорогах местами гололедица. В связи с этим правоохранители просят водителей и пешеходов учитывать погодные условия и быть внимательными на дорогах.

"При таких погодных условиях водителям следует быть осмотрительными при проезде мостов и эстакад, отказаться от рискованных маневров, ни в коем случае не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию, неуклонно соблюдать Правила дорожного движения", – отмечает Управление безопасности дорожного движения Нацполиции.

Позаботиться о собственной безопасности нужно и пешеходам. Учитывая гололед, необходимо двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах. Пешеходам не следует выходить на проезжую часть прямо перед автомобилем, ведь водитель просто не успеет затормозить, подчеркивают в полиции.

В темное время суток используйте светоотражающие элементы.

Напомним, вчера в Днепре непогода вызвала волну ДТП. В результате аварий на скользких дорогах города разбиты больше 10 авто.