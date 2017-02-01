Водители маршрутных такси в Херсоне устроили забастовку

Сегодня, 12:28

Многие жители города добирались утром на работу пешком 

В Херсоне бастуют маршрутчики. Фото: соцсети
В Херсоне бастуют маршрутчики. Фото: соцсети

Сегодня утром жители Херсона не могли попасть на работу из-за бойкота водителей маршрутных такси, которые требуют поднять стоимость проезда в общественном транспорте.

Причиной бойкота стало вчерашнее решение исполкома горсовета не поднимать стоимость проезда в маршрутках. По информации Херсонского горсовета, только 181 из 574 автобусов утром вышли на маршрут.

Мэр Херсона Владимир Николаенко считает, что сейчас есть все основания для повышения тарифов на проезд.

"Херсон – едва ли не единственный город в Украине, где стоимость проезда составляет три гривны, но, как показывают сегодняшние условия, сохранять ее на таком уровне невозможно", – отметил Николаенко.

Среди факторов, которые влияют на ценообразование, чиновник назвал рост цен на топливо и запчасти, а также рост минимальной зарплаты.

Пока чиновники и перевозчики пытаются договориться, многие жители Херсона сегодня добирались на работу пешком.

"Люди в шоке, сейчас многие возле обладминистрации, полно людей. У нас и так маршрутку невозможно дождаться, а тут еще проезд подорожает", – жалуется жительница Херсона Юлия.

 Однако, по ее словам, есть и те, кто согласен с подорожанием проезда.

"Они верят, что в таком случае начнут приводить транспорт в порядок и появится больше маршруток", – добавила Юлия.

Ранее сообщалось, что уже в этом году бумажные билеты в автобусах и троллейбусах могут заменить на электронные. Так будут контролировать поток пассажиров и наполнят местные бюджеты.
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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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