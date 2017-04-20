Военнообязанных украинцев внесут в единый реестр без их согласия

Сегодня, 13:18

На каждого будет составлена анкета с информацией о месте проживания, данные паспорта, сведения о работе, номер плательщика налогов и фотография

Фото: AFP
Фото: AFP

Сегодня, 20 апреля, вступил в силу закон о создании Единого реестра военнообязанных. Доступ к нему будут иметь Минобороны и Генштаб.

Об этом сообщили в газете Верховной Рады Украины "Голос Украины".

Всех военнообязанных от 18 до 60 лет внесут в электронный реестр с единой централизованной базой данных.

В анкете будет содержаться информация о месте проживания, данные паспорта, сведения о работе, номер плательщика налогов и фотография. Также будут отмечаться сведения о выезде и въезде на территорию Украины.

При этом согласие подходящих мужчин на обработку их данных не нужно.

Ранее сообщалось, что всего в весенний призыв служить в ВСУ и части Нацгвардии планируют отправить 1200 срочников. Впервые в этом году ребята не пойдут на границу — там штат полностью укомплектован контрактниками. Ближайшие три месяца новобранцы проведут в учебных частях Киевской, Черниговской и Полтавской областей.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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