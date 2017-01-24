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Военные эксперты пояснили, стоит ли ожидать военного вторжения РФ http://www.segodnya.ua/img/article/7912/31_main.1485257386.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/31_tn.1485257386.jpg Украина Россия не намерена отказываться от своих целей по отношению к Украине, поэтому полным ходом занимается размещением все новых войск на границе

Военные эксперты пояснили, стоит ли ожидать военного вторжения РФ

Сегодня, 13:40

Россия не намерена отказываться от своих целей по отношению к Украине, поэтому полным ходом занимается размещением все новых войск на границе

Российские военные. Фото: voenpro.ru
Российские военные. Фото: voenpro.ru

Российско-украинская граница теперь станет одной из главных тем в отношениях Украины и России, так как там полным ходом идет усиление новыми войсками оккупантов. Такое мнение в комментарии "Апострофу" выразил украинские военные эксперты.

Как считает экс-начальник Генштаба ВСУ Анатолий Лопата, даже несмотря на то, что на границе с Украиной российские силы не готовы размещаться, РФ все равно не прекратит попытки давления своим присутствием там.

"РФ в военном отношении не имеет оборудованной инфраструктуры. Граница между Россией и Украиной осталась без соответствующего оборудования, как военных городков, так и средств технического наблюдения. Раньше они пользовались, конечно, нашей информацией, которая передавалась российским военным частям по договоренности между Украиной и Россией. Сейчас Россия, конечно, делает все необходимое, чтобы усилить военные силы. А претензии к Украине, как государству, остаются — они воевали и будут воевать за Украину в целом... Даже не допускайте мысль, что Россия может ослабить финансирование своих Вооруженных сил — это не случится", – говорит Лопата.

В свою очередь военный эксперт, сотрудник оперативного управления Генштаба с 2003 по 2006 год Олег Жданов считает, что строительство Россией военных объектов вряд ли подразумевает возможное наступление на Украину.

"Это повышение обороноспособности и системы безопасности. Чтобы вести речь о каком-либо наступлении, надо разворачивать войска, увеличивать их численность и накапливать материально-технические ресурсы, чтобы обеспечивать наступление. Ничего этого мы не наблюдаем Военные планы Кремля. Россия наращивает обороноспособность страны, укрепляя западную границу. Поскольку после начала российской агрессии в Украине, НАТО подходит к своим восточным границам. Агрессия против Украины послужила катализатором к тому, что центр тяжести обороноспособности переносится на западные границы РФ", – рассказал он.

Российский военный аналитик Павел Фельгенгауэр уверен, что строительство железнодорожной ветки из Журавки до Миллерова (в Ростовской области) реально и определенно указывает на возможную подготовку к наступлению.

"Это действительно имеет прямое отношение, поскольку железная дорога идет в обход Украины. Вся мобильность российских сухопутных войск основана на железной дороге. Вся бронетехника железной дорогой передвигается. Сейчас нет возможности напрямую перебрасывать силы вдоль фронта из Центрального военного округа в Южный", – добавил эксперт.

Как сообщалось, Россия начала формирование вблизи границ Украины мотострелковую дивизию, которая насчитывает более 10 тысяч военных.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко категорически отвергает идею отказа от Донбасса. Гарант считает, что некоторые политсилы призывают вести себя с жителями оккупированных районов Донбасса так, будто они уже не украинские граждане.
россия, война, рф, вторжение, наступление, военный эксперт

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