Военный эксперт оценил шансы ВСУ в наступлении на Донбассе

Сегодня, 16:13

Для противостояния 80-тысячной украинской группировке войск Россия должна выставить 300-400 тысяч солдат, сказал Сгурец

Украинской армии нужно больше войск. Фото: &quot;Подробности&quot;
Украинской армии нужно больше войск. Фото: "Подробности"

Украине не хватит того количества войск, которое имеется на Донбассе, чтобы осуществить наступательную операцию, так как Россия подтянет нужные резервы. Об этом рассказал в интервью "Апострофу" военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Сгурец.

По его словам, в случае наступательной операции, ВСУ это грозит большими потерями, что также останавливает военное руководство от такого шага.

"Россия сейчас готовится к учениям "Запад-2017", эти учения связаны с накачкой техникой и вооружением зоны соприкосновения и с Украиной, и с Беларусью. Фактически такие риски украинская сторона игнорировать не может, поэтому прогнозирует все возможные сценарии, даже самые негативные, на это делает ставку Генеральный штаб, в том числе поддерживая самую большую численность украинской группировки в зоне соприкосновения с противником. Если мы говорим о сухопутной операции, то существуют различные пропорции соотношения наступающих и обороняющихся сил, которые могут быть 1:3, но реально – 1:8. Если в этой зоне порядка 80 тыс. личного состава украинской армии, то для превышения, по крайней мере, в пять раз 300-400 тыс. личного состава Россия должна собрать", – рассказал Сгурец.

Он отметил, что на данный момент такая операция невозможна для Украины, так как РФ без проблем наберет нужно количество войск, чтоб сдержать украинское наступление.

"Украинское направление является для них крайне важным. Тем не менее количество боеспособных частей Российской Федерации не позволяет обеспечить то превышение, о котором мы говорим. Но в середине этого года в условиях проведения "Запад-2017" под эгидой учений могут происходить самые невероятные ситуации. Нужно абсолютно внимательно отслеживать любые телодвижения, которые касаются не только боевых действий, но также различных проявлений террористических актов, любых мероприятий на территории Украины, которые также могут быть спровоцированы противником для дестабилизации ситуации и потом перевода этого всего в военное русло", – добавил военный эксперт.

Как рассказывал Сергей Сгурец, с момента начала войны на Донбассе численность украинской армии достигла 240 тысяч личного состава. По его словам, война на Донбассе принесла военным ценный опыт ведения боевых действий.
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