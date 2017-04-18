Военный эксперт оценил возможность авиаудара по Украине и шансы его отразить

Применение Россией авиации против Украины маловероятно, так как у оккупантов будут большие потери самолетов, и им выгодно продолжать ползучую гибридную агрессию. Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Сгурец.

По его словам, украинские военные внимательно следили за действиями российской авиации в Сирии.

"Научное управление Генерального штаба, которое отвечает за анализ текущей ситуации, очень внимательно отслеживало ситуацию по Сирии. Был выведен ряд рекомендаций, которые были учтены в учениях прошлого года, когда украинские войска учились обеспечивать оборону в условиях, когда противник применяет массовые атаки воздушных средств нападения. Все эти риски учитываются и с точки зрения подготовки сухопутных войск, и, конечно, непосредственно в обеспечении, способности вести боевые действия в противовоздушной обороне", – рассказал Сгурец.

Он отметил, что Украина имеет прилично количество средств ПВО, чтоб нанести противнику существенный урон.

"Долгое время противовоздушная оборона Украины считалась наиболее плотной в Европе с точки зрения количества на единицу площади. Сегодня мы можем говорить на самом деле, что основу противовоздушной обороны составляют комплексы С-300 и комплексы "Бук". Я думаю, что это количество превышает полусотню дивизионов, и при правильном размещении существующих комплексов урон, который будет нанесен противнику, будет значительным", – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что Россия вряд ли пойдет на применение авиации, так как отдает себе отчет в больших потерях самолетов.

"Сбитые самолеты будут, и их количество будет весьма значительным. Исходя из этого, по моим оценкам, применение авиации маловероятно, потому что ставки сделаны на ползучую гибридную агрессию, которая меньшими ресурсами обеспечивает достижение результата, который в первую очередь нацелен не на уничтожение народа, а на смену власти в Украине. Это та задача, которая решается в первую очередь дипломатическими, политическими и экономическими методами. А военный вариант является такой "занесенной дубиной", которая все время висит над Киевом. С другой стороны, страх этой "дубины" уже не так велик, потому что три года войны показали способность противостоять якобы обычным российским войскам", – добавил Сгурец.

Ранее генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец отмечал, что Москва может рассматривать применение своей авиации на Донбассе, однако российский лидер Владимир Путин вряд ли пойдет на это, учитывая позицию мирового сообщества относительно России.