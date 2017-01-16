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Военный украл оружие в части, чтобы рассчитаться с долгами (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7887/53_main.1484581270.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/53_tn.1484581270.jpg Украина Изъятый арсенал направлен на экспертизу, а по данному факту открыто уголовное производство

Военный украл оружие в части, чтобы рассчитаться с долгами (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 17:40

Изъятый арсенал направлен на экспертизу, а по данному факту открыто уголовное производство


В Сумской области у 24-летнего военного изъяли рюкзак с арсеналом – шесть гранат и более тысячи патронов.

Парень недавно вернулся из зоны боевых действий. В Шостке снимал дом. Там в подвале нашли сумку с оружием и боеприпасами. Известно, что все это он похитил из воинской части. Сейчас следователи выясняют – кому и что успел продать он.

"Чтобы продать, заработать денег, у него долгов много было, он говорил", – сказал Сергей, друг подозреваемого.

"Изъятое направлено на экспертизу. По данному факту открыто уголовное производство. Это незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами", – уточнил Роман Бережной, заместитель начальника Шосткинского отдела полиции ГУНП области.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Источник:

Программа "События"

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