Возмущенные люди заблокировали трассу Киев – Одесса

Участники акции протеста полностью перекрыли движение на автомобильный дороге М-05 в Кировоградской области

В Кировоградской области местные жители заблокировали движение на трассе М-05 Киев – Одесса возле села Луполово.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора в Facebook.

"30.01.2017 около 10.45 жители Благовещенского района (Кировоградская область) полностью перекрыли движение на автомобильной дороге М-05 Киев – Одесса возле села Луполово, 274 км, путем непрерывного движения по пешеходному переходу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной акции протеста являются неправомерные действия в отношении документов на землю.

Напомним, в Винницкой области люди бунтуют против закрытия больницы. Митинговать в Шаргород приехали более двух тысяч человек со всего района. Говорят, защищают свою больницу.