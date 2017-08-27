Возвращение Саакашвили: какие пути доступны политику-скандалисту

"События недели" побывали в пункте пропуска Краковец, где 10 сентября Михеил Саакашвили пообещал без паспорта перейти государственную границу Украины. Как и что ждет апатрида на месте ожидаемых событий и какие пути доступны политику-скандалисту, смотрите сегодня в "Событиях недели" в 19.00.