Возвращение Саакашвили: какие пути доступны политику-скандалисту
Журналисты побывали в пункте пропуска Краковец
"События недели" побывали в пункте пропуска Краковец, где 10 сентября Михеил Саакашвили пообещал без паспорта перейти государственную границу Украины. Как и что ждет апатрида на месте ожидаемых событий и какие пути доступны политику-скандалисту, смотрите сегодня в "Событиях недели" в 19.00.
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