Врачебная элита обвинила Минздрав в срыве закупок препаратов (видео)

Большой медицинский скандал! Директор Института сердца Борис Тодуров обвинил руководство Министерства здравоохранения в провале закупок лекарственных препаратов. По словам хирурга, пострадали пациенты, которым медики не смогли оказать помощь. В Минздраве на критику ответили своей статистикой – мол, обеспечение той же кардиохирургии в прошлом году увеличилось. А медицинские генералы ведут информационную кампанию против реформ. Наша коллега Ирина Смирнова попыталась разобраться: кто, что и когда закупал? Чего не хватает? И на самом ли деле жизнь и здоровье пациентов под угрозой?

"Я так и написал, что ваше бездействие и ваша халатность и непроведение этого тендера унесло больше жизней, чем – не хочу спекулировать, это, наверное, неправильно было сказать, что война, – но: это тысячи, десятки тысяч жизней, которые мы не смогли спасти", – говорит Тодуров.

Сердечно-сосудистые заболевания составляют у нас в стране 67 процентов от всех причин смертности. Из-за них умирает 450 тысяч украинцев в год. Это как население, к примеру, всего Мариуполя. И это статистика нескольких предыдущих лет, когда перебоев с поставками гарантированных государством лекарств, медоборудования и расходников не было.

Неразбериха началась с принятием в марте 2015 года Закона о международных закупках. Правильного, направленного на искоренение коррупции документа. Ведь до этого Минздрав сам объявлял тендеры, сам покупал. И только глухой не слышал о пресловутых откатах: если фирма, – производитель или дистрибьютор, – хотела продать Минздраву лекарства, то лично чиновникам полагалось 40 процентов от сделки. Которые, разумеется, ложились ярмом на госбюджет.

Врачи говорят, что только рады будут, если благодаря такой экономии, в больницы будет поступать больше лекарств. Это значит, что большее количество пациентов получит бесплатно хотя бы гарантированный государством минимум. Проблема – в сроках поставок.

Пятилетнему Денису лечение прерывать нельзя ни при каких обстоятельствах – у него серьезная форма лейкемии. При том, что в больнице им выделяли часть необходимых медикаментов, семья за полгода лечения, не без помощи совершенно посторонних людей, смогла найти около 600 тысяч гривен.

Все государственные закупки, поставки и составляют эти 10 процентов. И даже они не доходят сейчас до рядового украинца вовремя.

Потом с должности ушел министр Квиташвили – междунардными закупками полгода вообще никто не занимался. В результате, медикаменты 2015-года поступили в 16-ом, а те, что оплачены были в 16-ом, снова поступят с опозданием. Каким по срокам будет это опоздание: полгода, год?

Министерство здравоохранения решило не общаться с журналистами на эту тему. Опубликовали лишь общую информацию на сайте.

Ответа на вопрос: когда будут поставлены необходимы медикаменты – как не было, так и нет.

Кроме сроков, говорят медики, есть еще нюансы.

Общетвенники настаивают: это сабботаж.

В конфликте интересов уличили и Бориса Тодурова, который открыл ящик Пандоры. Якобы те закупки, которые разрешено больницам проводить самостоятельно, без международных организаций, были сделаны его институтом по завышенной стоимости.

Прозрачную онлайн систему действительно можно обойти. Закон требует проводить через "Прозоро" сделки от 200 тысяч гривен. Если же указать, скажем, 199 тысяч, то можно напрямую покупать медикаменты у производителей или дистрибьюторов. Есть ли здесь злоупотребления – должны разбираться правоохранители.

Что касается завышенной цены на покупку медикаментов конкретно Институтом сердца - у Бориса Тодурова вместо ответа – вопрос.

"У меня встречный вопрос к МОЗу: почему на сайте МОЗ цена этого препарата висит + 92 гривны. Почему, если завод может продавать по 45, на сайте МОЗ висит цена, на которую мы ориентируемся. Я же не хожу по больницам и не хожу по аптекам. Мы открыли сайт МОЗ, там висит цена, оптовая цена для этого препарата, зарегистрированная Министерством здравоохранения. По закону, по постанове Кабмина, дистрибьютор имеет право добавить к этой цене свои 10 процентов. И мы ни на копейку не превысили эту цену", – говорит он.

Пока идут настоящие баталии на медицинском фронте, Михаил из села в Ивано-Франковской области снова собирается в Киев. Теперь – в институт Амосова. Ему сами оттуда позвонили, пообещали и клапан, и даже медикаменты бесплатно, деньги якобы понадобятся только на реабилитационный период.

Судьба тысяч украинцев, таких так Михаил, у которых совсем нет денег, остается непонятной. Все зависит от того, когда в больницы поступят жизненно важные препараты, те 10 процентов от необходимого, которые могут и должны спасать жизни.

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