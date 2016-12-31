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Враг не прошел: Муженко подвел итоги года для украинской армии http://www.segodnya.ua/img/article/7849/39_main.1483186388.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/39_tn.1483186388.jpg Украина В Минобороны надеются, что и в 2017 году Украина сможет успешно противостоять агрессору

Враг не прошел: Муженко подвел итоги года для украинской армии

Сегодня, 14:14

В Минобороны надеются, что и в 2017 году Украина сможет успешно противостоять агрессору

Украинские военные. Фото: Facebook
Украинские военные. Фото: Facebook

Украинская армия выстояла против российского агрессора, который не смог реализовать свои планы в Украине, однако еще много предстоит сделать для укрепления оборонного потенциала сраны. Об этом заявил начальник Генерального штаба – генерал армии Украины Виктор Муженко, подводя итоги года, сообщает пресс-служба Минобороны

"Год был напряженный по всем направлениям", – начал генерал армии.

Он подчеркнул, что, несмотря на многие достижения в 2016 году, Украина не должна на этом останавливаться и дальше будет продолжать совершенствоваться, чтоб адекватно могла реагировать на потенциальные и реальные угрозы.

"Наш противник реальный, а не виртуальный. Он не смог реализовать свои планы ни в 2014, ни в 2015, ни в 2016 годах. 2016 подтвердил, что Вооруженные Силы Украины способны выполнять задачи по назначению", – заявил Муженко и выразил уверенность, что и в 2017 году военные смогут это делать.

Напоследок он поблагодарил военнослужащих, пожелал победы и поздравил с наступающим Новым годом.

Как сообщалось, "Укроборонпром" представил лучшие военные разработки 2016 года. В 2016 году специалисты украинского оборонно-промышленного комплекса на славу постарались для обеспечения армии новейшими разработками, с которыми можно достойно противостоять агрессору.

Кроме того, как сообщали в Министерстве обороны, в течение 2016 года украинская армия серьезно усилилась, получив в свое распоряжение как множество отремонтированной техники и вооружения, так и новых либо модернизированных образцов. Всего было восстановлено 15 тысяч единиц техники и вооружений.
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Источник:

"Сегодня"

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