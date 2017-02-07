Временное ограничение движения на автодорогах сохраняется в четырех областях

Сегодня, 21:39

Ограничения связаны с непогодой

Временное ограничение движения на автодорогах сохраняется в четырех областях, фото news.vse42.ru
Временное ограничение движения на автодорогах сохраняется в четырех областях, фото news.vse42.ru

В связи с резким ухудшением погодных условий временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта на автодорогах действует в четырех областях. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

В Волынской области – с 18:00 7 февраля на дорогах местного значения Т-18-02 /М-07/ – Маюничи  - Большая – Осница – Красноволя – Колки – /Р-14/ – Копилля – Рожице – Торчин – Шклинь – /Н-17/, км 110 – км 117 (Торчин – Белосток), движение закрыто для всех видов транспорта.

Хмельницкая область – с 5:00 3 февраля на дорогах местного значения в границах области; с 9:30 7 февраля на а/д Н-03 Житомир – Черновцы, км 247 – км 278 (г. Дунаевцы – г. Кам.-Подольский).

В Винницкой обл. – с 14:00 7 февраля на дорогах М-21 Житомир – Могилев-Подольский (км 131 – км 230), Р-08 Немиров – Ямполь (км 35 – км 115 – от г. Тульчин до г. Ямполь).

В Закарпатской области – с 5 февраля в связи с переливом воды через дорожное покрытие временно перекрыто движение на дороге местного значения О-071207 Ужгород – Демичи (18 км) через реку Латорица.

Напомним, в Украине 8-9 февраля продолжится значительное похолодание.
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