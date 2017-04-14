Вселенский Патриарх поздравил украинцев с Пасхой

Сегодня, 22:33

Патриарх Варфоломей напомнил, что "мы живем в мире, в котором через средства коммуникации передают непрерывно неприятную информацию о террористических атаках, о войнах, о разрушении природных явлений"

Константинопольский патриарх Варфоломей. Фото: FB.ru
Константинопольский патриарх Варфоломей. Фото: FB.ru

Константинопольский патриарх Варфоломей поздравил православных христиан, в том числе украинцев, с праздником Христова Воскресения. Пасхальное поздравление на украинском языке размещено на сайте патриархии, передает УНН.

"Это послание победы жизни над смертью, победы света тихой пасхальной лампады над тьмой неустойчивости и разрешение неприятностей и проблем из-за невечернего Света Воскресения, благовествует Вселенский Патриархат всему миру и приглашает всех людей, чтобы его воплотить в жизнь. Призывает их встать с верой и надеждой перед воскресшим Христом, перед тайной жизни; призывает их верить Тому, кто обладает рулем всего творения — Воскресший Господь, Господа радости и веселья. Христос воскрес, братья и чада! Эта благодать и безграничная милость Господа нашего, обладает жизнью и господствует над смертью пусть будет со всеми вами", — говорится в тексте поздравления.

Патриарх Варфоломей напомнил, что "мы живем, однако, в мире, в котором через средства коммуникации передают непрерывно неприятную информацию о террористических атаках, о войнах, о разрушении природных явлений, о проблемах через религиозный фанатизм, о голоде, о проблемах беженцев, о неизлечимых болезней, о бедности, о психологическом угнетении, об отсутствии безопасности и о других сопутствующих нежелательные ситуации".

Однако в поздравлении отмечается, что в присутствии этого ежедневного "креста", которого люди несут с "причитаниями", приходит наша Мать, Святая Православная Церковь, чтобы нам известить, что нужно нам быть радостными, потому что наш начальник Христос является победителем, носителем радости, что просвечивает все.

Как сообщалось, Гройсман поблагодарил Вселенского Патриарха за поддержку единства украинского православия.
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