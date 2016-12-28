Всем пожарным повысят зарплату – Гройсман (видео)

600 миллионов гривен. Такую сумму правительство планирует потратить в следующем году на модернизацию пожарной техники.

Об этом заявил премьер-министр во время визита в одну из столичных пожарно-спасательных частей. Ее сотрудники получили от Кабмина 5 единиц спецтехники и 20 комплектов одежды.

Кроме того, Владимир Гройсман пообещал: всем пожарным повысят зарплату. С января они будут получать не меньше 5 тысяч гривен. Напомнил премьер и о грядущем увеличении окладов всем работникам бюджетной сферы.

"Я требую, как премьер-министр, чтобы людям, которые работают, платили честно заработную плату. В бюджетный сферы мы это исполним безупречно: частный сектор, бизнес также должны это выполнить", – отметил Владимир Гройсман, премьер.

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