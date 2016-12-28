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Всем пожарным повысят зарплату – Гройсман (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7836/91_main.1482862488.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/91_tn.1482862488.jpg Украина Премьер также пообещал выделить деньги на модернизацию техники 

Всем пожарным повысят зарплату – Гройсман (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 20:13

Премьер также пообещал выделить деньги на модернизацию техники 


600 миллионов гривен. Такую сумму правительство планирует потратить в следующем году на модернизацию пожарной техники.

Об этом заявил премьер-министр во время визита в одну из столичных пожарно-спасательных частей. Ее сотрудники получили от Кабмина 5 единиц спецтехники и 20 комплектов одежды.

Кроме того, Владимир Гройсман пообещал: всем пожарным повысят зарплату. С января они будут получать не меньше 5 тысяч гривен. Напомнил премьер и о грядущем увеличении окладов всем работникам бюджетной сферы.

"Я требую, как премьер-министр, чтобы людям, которые работают, платили честно заработную плату. В бюджетный сферы мы это исполним безупречно: частный сектор, бизнес также должны это выполнить", – отметил Владимир Гройсман, премьер.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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Программа "События"

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