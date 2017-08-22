Встреча Волкера и Суркова в Минске завершилась: говорили больше трех часов

В Минске завершилась встреча спецпредставителя Государственного департамента США по делам Украины Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова. Об этом сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Беларуси Дмитрий Мирончик, сообщает "Радио Свобода".

По словам Мирончика, которая за закрытыми дверями началась около 14:00, а завершилась после 17:00. О ее итогах пока ничего не известно, кроме того, что стороны обсуждали пути урегулирования конфликта на Донбассе.

Курт Волкер даст брифинг для прессы 22 августа в Вильнюсе, куда направится после Минска для переговоров с правительством Литвы по урегулированию украинского вопроса.

Напомним, встреча Волкера с Сурковым прошла в закрытом для СМИ режиме.

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