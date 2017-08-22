Встреча Волкера с Сурковым в Минске: стали известны первые итоги

По словам помощника Путина, дискуссия велась "честно, серьезно, без иллюзий и предвзятости"

Встреча спецспредставителя Государственного департамента США Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковом в Минске носила рабочий характер. Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

"Встреча была сдержанной, носила скорее рабочий ознакомительный характер. Стороны с уважением, внимательно выслушали позиции друг друга", – сказал источник.

ТАСС в свою очередь сообщает, что Сурков остался доволен встречей.

"Мы согласились, что текущая ситуация на юго-востоке Украины не может устраивать ни конфликтующие стороны, ни внешние силы, содействующие урегулированию", – сказал он по итогам переговоров.

По словам Суркова, "дискуссия велась в тоне взаимного уважения и заинтересованности, честно, серьезно, без иллюзий и предвзятости".

"Приверженность минским соглашениям под сомнение не ставилась: обе стороны предложили свежие идеи и новаторские подходы по их реализации... Договорились о продолжении совместной работы. Определили темы для следующей встречи. Согласились с тем, что мирный процесс и на политическом треке, и в сфере безопасности может и должен идти быстрее... Хорошая встреча", – подытожил Сурков.

Напомним, встреча Волкера с Сурковым прошла в закрытом для СМИ режиме. После встречи Волкер отправляется в Литву, где 22 августа должен пообщаться с прессой.

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