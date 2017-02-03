ВСУ заняли стратегическую высоту в Авдеевке, выбив противника в начале обострения

Бойцам ВСУ удалось занять стратегическую высоту под названием "Алмаз-2", где располагался опорный пункт "ДНР" в начале обострения боевых действий в районе Авдеевки 29 января Об этом "Сегодня.ua" рассказали источники в украинской разведке.

"Шел очень мощный артиллерийский обстрел. И командир (заместитель командира механизированного батальона 72 ОМБр Андрей Кизило, который позже погиб под Авдеевкой – прим. авт.) единоличное принял решение идти вперед. Благодаря этому мы и заняли эту высоту. Теперь украинские ВСУ могут контролировать трассу Донецк-Горловка, трассу Донецк-Луганск, Донецкую фильтровальную станцию и ж/д узел Ясиноватая", – говорят источники в разведке.

В беседе с "Сегодня.ua" военный эксперт Олег Жданов сказал, что эта стратегическая высота располагается севернее промзоны Авдеевки – это получается левый фланг ВСУ, где был наблюдательный пост боевиков и очень часто с этой высоты по украинским позициям работали снайперы и корректировщики огня артиллерии.

"Потому что промка сбоку просматривается лучше, чем с фронта. И было необходимостью ликвидировать эту позицию, и туда был нанесен удар. Удар был очень успешный, мы положили, я так понимаю всех, кто там был (боевиков – Авт.) и соответственно получили вот эту ответку. С этого все и началось. Теперь наши прикрыли левый фланг промзоны, простреливают дополнительный участок дороги, причем со стрелкового оружия незапрещенного Минскими соглашениями. И в этой серой зоне вокруг высоты в радиусе по-моему даже 2 км просматривается, что исключает возможность работы ДРГ противника. И в том числе прикрывается фильтровальная станция, которая находится за этой высотой в сторону Авдеевки", – сказал военный эксперт.

При этом Олег Жданов не считает, что боевики при помощи России снова попытаются отбить эту стратегическую высоту. "У них было две попытки атаки, когда они сходу хотели взять промку, они применили до двух взводов. И вот это, кстати, послужило для нас основанием для вывода артиллерии и сейчас идет контр-батарейная борьба, мы давим огневые точки и отвечаем уже арт-огнем, а не только стрелковым. Эти их две попытки атаки не имели успеха, и цена потерь не оправдывает цели. Наши позиции и даже эта высота находятся за трассой Донецк-Горловка. По Минским договоренностям это наша территория. Если они перейдут трассу и пойдут уже открыто в наступление, нам надо это просто фиксировать и на весь мир как говорится раскрывать рот на ширину приклада. Понимаете, сейчас, кто первый пересечет линию разграничения по Минску, тот будет обвинен в срыве Минских договоренностей. Поэтому ждать от них наступательных действий я бы не стал. Насколько у них хватит сил? По опыту Светлодарской дуги декабря прошлого года их хватило на трое суток. Сейчас это уже пятые сутки, но в принципе количество обстрелов только сегодня ночью превысило вчерашнее, а так шло уже на спад. Видимо подвоз боеприпасов тоже осложняется и запаса прочности у них более чем на трое суток не хватает", – подытожил эксперт.

Напомним, на протяжение 29 января – 3 февраля обстановка в зоне боевых действий в районе Авдеевке обострилась. Незаконные вооруженные формирования предприняли попытку провести наступательные действия и выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций. Организованными действиями наших подразделений противник не достиг успеха и понес потери. За этот период потери военнослужащих ВСУ составили: погибших 10 человек, раненных – 66.

31 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором его члены призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины. Они осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения.

Также в тот день президент Украины Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке. Президент призвал международных партнеров отреагировать на эскалацию конфликта на Донбассе и сообщил о гуманитарной ситуации в регионе.

1 февраля, несмотря на достигнутые договоренности о перемирии, в районе Авдеевки группа ремонтников была обстреляна боевиками.