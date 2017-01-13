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Вторая группа футболитов "Шахтера" сходила к врачам перед вылетом на сборы (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7879/77_main.1484308882.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/77_tn.1484308882.jpg Украина Утром 14 января "Шахтер" отправится на первый сбор в 2017 году

Вторая группа футболитов "Шахтера" сходила к врачам перед вылетом на сборы (фото)

Сегодня, 14:01

Утром 14 января "Шахтер" отправится на первый сбор в 2017 году

13 января в диагностическом центре Киева побывала вторая группа футболистов донецкого "Шахтера". Первыми на медосмотр прибыли Андрей Пятов и Антон Каниболоцкий, а также Александр Кучер. Чуть позже приехали Тарас Степаненко, Сергей Кривцов, Филипп Будковский и капитан Дарио Срна.

Завершали программу планового обследования Максим Малышев и Богдан Бутко, который сегодня отмечает 26-й день рождения.

Напомним, утром 14 января "Шахтер" отправится на первый сбор в 2017 году.
медосмотр, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Антон Каниболоцкий, Сергей Кривцов, Максим Малышев, Филипп Будковский

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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