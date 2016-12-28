Вячеслав Шевчук станет тренером в академии "Шахтера" – гендиректор клуба

Как стало известно телеканалам "Футбол 1"/"Футбол 2", свое будущее завершивший карьеру защитник Вячеслав Шевчук видит только в "Шахтере". Правда, уже в другой ипостаси: хочет стать тренером в академии "горняков". К слову, в прошлом году Шевчук получил соответствующий диплом категории А. А это позволяет работать даже главным тренером в Первой Лиге или ассистентом в клубах Премьер-Лиги.

"Сегодня футбольный клуб "Шахтер" прощается со Славой как с футболистом. С другой стороны, мы приветствуем Славу как тренера. Я надеюсь, что в ближайшее время он присоединится к тренерскому штабу нашей академии, потому что после 239-и матчей и 14 сезонов у него есть, чему научить наших ребят и быть для них наставником. За все года, что я в клубе, сложно встретить такого профессионала, как Слава", – сказал гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин.

Напомним, что сегодня стало известно о том, что 37-летний защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук завершил карьеру.