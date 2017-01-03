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Вятрович рассказал, где стоит перезахоронить украинского писателя Олеся http://www.segodnya.ua/img/article/7853/44_main.1483447424.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/44_tn.1483447424.jpg Украина Глава Института национальной памяти отметил, что часть из захоронений великих укаринцев следует перенести на родину

Вятрович рассказал, где стоит перезахоронить украинского писателя Олеся

Сегодня, 14:42

Глава Института национальной памяти отметил, что часть из захоронений великих укаринцев следует перенести на родину

Владимир Вятрович. Фото: wikipedia.org
Владимир Вятрович. Фото: wikipedia.org

Известный украинский поэт Александр Олесь должен быть перезахоронен на Лукьяновском кладбище в Киеве. Об этом рассказал на своей странице в Facebook глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

"Александр Олесь должен быть перезахоронен в Украине. Лучшее место для этого – аллея почетных захоронений на Лукьяновском кладбище", – написал Вятрович.

Однако, по его словам, решение этой конкретной проблемы не решает проблему в целом.

"В мире разбросаны могилы выдающихся украинцев. Часть из них останется на месте и будет требовать совместной опеки местных украинских общин и украинского государства. Часть предстоит перезахоронить в Украине из-за невозможности заниматься ими на месте нынешнего захоронения", – объяснил глава Института.

При этом, по его мнению, Украина как государство должна сама инициировать возвращение останков выбающихся укаринцев на родную землю для захоронения в Национальном пантеоне.

Ранее МИД Украины сообщил о принудительной эксгумации останков Александра Олеся и его супруги на кладбище в Праге (Чехия).

Согласно сообщению, на месте, где была могила Александра Олеся, был захоронен Владимир Михайлишин, выходец из Украины, который до недавнего времени ухаживал за захоронением Александра Олеся и платил необходимую ренту.

Напомним, по чешским законам необходимо вносить ренту за 10 лет пользования местом на кладбище. Рента составляет около 20 тыс. чешских крон на 10 лет (примерно 20 тыс. грн).

После смерти Михайлишина его сын, как законный наследник, принял решение о захоронении отца в могиле, в которой был похоронен Олесь.

"При вмешательстве Посольства Украины останки Александра Олеся и его жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников Александра Олеся, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения останков", – сообщает пресс-центр МИД.

"МИД Украины держит вопрос перезахоронения Александра Олеся на особом контроле", – подчеркивается в собщение пресс-центра министерства.

Александр  Олесь (1878-1944) - украинский прозаик и поэт. Сын Олеся - писатель и археолог Олег Ольжич, один из лидеров ОУН. 
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Источник:

"Сегодня"

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