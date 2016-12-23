"Выбор года 2016": назван лучший украинский бренд женской одежды (фото)

В Украине прошел ежегодный Международный фестиваль-конкурс "Выбор года". 10 декабря в помещении InterContinental Kiev состоялась торжественная церемония награждения победителей, которая, как и все мероприятия такого масштаба, не обошлась без парочки сенсаций и эксклюзивных тем для обсуждения.

Настоящего шороху наделал молодой амбициозный бренд VOVK, который, одержав победу в номинации "Национальный производитель года одежды для женщин", стал первым украинским производителем, получившим эту награду.

Усердная работа, самоотдача, целеустремленность и постоянное продвижение своего бренда в широкие массы – вот цена, которую нужно заплатить, чтобы стать гордым обладателем премии "Выбор года". А гордиться ведь действительно есть чем! Команда VOVK в честной борьбе обошла целый ряд более крупных многолетних производителей, выборов титул лучшего украинского бренда женской одежды 2016.

В чем же кроется секрет успеха компании, которой еще и 5 лет не исполнилось? Все очень просто – сильная сплоченная команда, которая ставит перед собой конкретные задачи и цели, усердно работает над их реализацией и никогда не сдается на полпути. Основатели VOVK считают, что главная миссия их работы – вывести бренд на международную арену, доказав всему миру, что украинское производство достойно уважение и мирового признания, ведь отличается безупречным качеством продукции.

Как не крути, весь 2016 год молодой украинский бренд работал над собой, совершенствовался, разрастался и становился сильнее, все больше и больше приближаясь к желаемому признанию. Всего-то за один год компании удалось добиться колоссальных результатов: до 10 городов расширено розничную сеть, к 5 уже существующим магазинам прибавилось еще 10 новых объектов, четырежды на протяжении года увеличивалось производство, а его объемы в 20 раз превысили прошлогодние. Активно развивается онлайн-сеть – серьезный рекламный механизм продвижения в современном мире. Огромную ставку бренд делает и на внедрении на своей фабрике инновационных технологий и механизмов, чтобы добиться максимального качества производимой им продукции. И это все, конечно же, приносит свои плоды – количество довольных клиентов стремительно увеличивается, практически достигнув отметки в сотню тысяч. Даже крупному производителю, намного дольше работающему в украинском ритейле, еще не удавалось показать таких же масштабных достижений за столь короткий отрезок времени.

Для отбора лучших среди всех претендентов на победу использовалась специально разработанная американской компанией Festivals International методика, суть которой заключалась в 6 исследованиях номинанта на премию. Предпочтения населения, оценки экспертного совета, оценки представителей ведущих рекламных и креативных агентств, мнения Высокого жюри и Оргкомитета фестиваля – главные составляющие итогового решения.

За объективностью и беспристрастием судейства следили две крупные авторитетные компании – компания TNS Украина, как представитель мирового лидера в области маркетинговых исследований, взяла на себя обязанности по проведению маркетинговых исследований населения, а Международная аудиторская компания Deloitte отвечала за проверку и подтверждение итоговых результатов.

Международный фестиваль-конкурс "Выбор года" – это не просто тщательно продуманное мероприятие с приятными призами и развлекательной программой. Стать обладателем этой премии достойно и почетно, это, пожалуй, одна из самых больших мечтаний любого украинского производителя.

Как комментирует победу бренда VOVK ее сооснователь, Татьяна: "Выбор тех, для кого создавалась и разрасталась наша Компания, – лучшая награда. Теперь для нас по-своему загорелся зеленый свет, включаем режим ускорения на максимум и помчались дальше. После такой победы мы точно уверены, что нет ничего невозможного".