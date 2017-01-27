Взрыв в Сумах: несчастный случай или диверсия (видео)

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Сегодня, 16:54

Полиция и прокуратура разыскивают виновников ЧП. Предполагают, взрыв устроили намеренно


В сумской многоэтажке прогремел взрыв. Вечером, около 22.00, разорвался шкаф газового счетчика, установленного на стене дома. Никто не пострадал, но полицейские срочно эвакуировали около двух сотен жителей.

Как выяснилось, защитный ящик только установили газовщики, а вот сам счетчик туда еще не поместили. Поэтому взрывом только сорвало задвижки из трубы, из-за чего началась утечка газа. Ее быстро ликвидировали аварийщики.

Теперь полиция и прокуратура разыскивают виновников ЧП. Предполагают, взрыв устроили намеренно. Неподалеку обнаружили чеку от гранаты и металлические осколки.

"Проводится досудебное расследование в рамках объединенного уголовного производства по статьям 194 част.2, то есть умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, а также 263 част.1 – незаконное обращение с оружием и боеприпасами", – уточнил Валерий Могильный, заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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