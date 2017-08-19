Яблочный Спас: все, что нужно знать об этом дне

Вчера, 11:03

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Яблочный Спас – один из главных праздников, которые отмечает православная церковь 19 августа. Этот день также называется Преображение Господне. 

  • Кто отмечает

Отмечают праздник Преображения православные христиане, римо-католики и приверженцы Армянской апостольской церкви, у которых он является одним из главных и самых любимых в народе. Он символизирует окончание лета и начало осенних похолоданий и дождей.

  • Как отмечают

На церковную паперть прихожане приносят плоды урожая: яблоки, горох, картофель, огурцы, рожь, ячмень. Все это священник должен после обедни благословить и прочитать над ним молитву, за что благодарные прихожане наделяют его так называемыми начатками – понемногу от каждого сорта из принесенных плодов.

На Яблочный спас принято печь пироги с яблоками, а также другие блюда с добавлением яблок. Считается, что на праздник нужно угощать пирогами с яблоками детей и бедняков. Также в этот день начинается сбор урожая яблок и заготовка фруктов на зиму.

Что обязательно нужно делать в этот день

  1. Обязательно на Преображение Господне нужно сходить в церковь на священное богослужение;
  2. Освятить яблоки и другие фрукты в церкви;
  3. Существует традиция загадывать желание при первом укусе яблока;
  4. Яблочный Спас – третий летний день, когда принято поминать умерших (первые два – Страстной Четверг и Троица). Обрядовые блюда – пироги и вареники с яблоками, печеные яблоки, другая выпечка и блюда из яблок, компот и компот.

Яблочный Спас 2017: приметы

  • Какая погода на Яблочный Спас – такой будет и осень.
  • Пчелы слетаются на мед – к достатку в доме.
  • Если при посеве озимой пшеницы дует северный ветер, то колосья уродятся крупные.
  • Чистое безоблачное небо на Преображение – к морозной зиме.
  • Если в этот день листья на деревьях пожелтели – ждут скорые холода.
  • Много скворцов на деревьях – к суровому январю. 
  • Считается, что если погода в этот праздник сухая и жаркая, то осень будет такая же. А вот если будет дождь, то и осень будет дождливая и холодная.

Напомним, ранее мы писали, чего ни в коем случае нельзя делать в этот день, а также, что можно, а что нельзя святить в церкви.
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Автор:

Владимир Грисюк

Источник:

"Сегодня"

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