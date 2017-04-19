Ягоды и листья калины: Кабмин утвердил вышивку на форме полицейских

Кабинет министров поддержал постановление о внесении изменений в описания и образцов предметов униформы полицейских. Такое решение он принял во время заседания сегодня, 19 апреля, передает "Украинская правда".

Изменения касаются шапки-ушанки, фуражки, зимнего пальто, костюма, рубашки, галстуков и погон.

В частности, добавляются разделы о "Костюме (китель, брюки) для высшего состава полиции" (отдельно женский и мужской). Воротники таких кителей обшиваются листьями калины с тремя ягодами в углах воротника.





Также добавляется раздел "Костюм (куртка, брюки) для высшего состава полиции" (отдельно женский и мужской). Воротники курток также обшиваются листьями калины с тремя ягодами.