Ягоды и листья калины: Кабмин утвердил вышивку на форме полицейских

Сегодня, 21:22

Правительство постановлением определило новую форму для Национальной полиции

Фото: hvylya.net
Фото: hvylya.net

Кабинет министров поддержал постановление о внесении изменений в описания и образцов предметов униформы полицейских. Такое решение он принял во время заседания сегодня, 19 апреля, передает "Украинская правда".

Изменения касаются шапки-ушанки, фуражки, зимнего пальто, костюма, рубашки, галстуков и погон.

В частности, добавляются разделы о "Костюме (китель, брюки) для высшего состава полиции" (отдельно женский и мужской). Воротники таких кителей обшиваются листьями калины с тремя ягодами в углах воротника.

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Также добавляется раздел "Костюм (куртка, брюки) для высшего состава полиции" (отдельно женский и мужской). Воротники курток также обшиваются листьями калины с тремя ягодами.

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