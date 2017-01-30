При этом сотрудничество со следствием экс-президент Украины видит только на территории РФ

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявляет, что готов сотрудничать с украинским следствием, и убежден, что сейчас нет никаких препятствий для проведения необходимых следственных и процессуальных действий с его участием на территории Российской Федерации. Об этом говорится в обращении Януковича, которое будет передано в Генеральную прокуратуру Украины его адвокатом Виталием Сердюком.

"В любое удобное для вас время вы можете лично прибыть по месту моего проживания, которое вам известно, для получения от меня показаний, вручения необходимых документов и проведения других процессуальных действий. При этом прошу вас учесть наличие у меня желание сотрудничать со следствием и сообщить обо всех действительных обстоятельствах дела для проведения всестороннего и беспристрастного расследования", – говорится в обращении.

В адвокатском объединении Aver Lex также отметили, что Януковичу пока не вручены документы, направленные Генеральной прокуратурой Украины в Российскую Федерацию, поскольку запрос в части вручения ему уведомления о подозрении продолжает выполняться соответствующими органами РФ.

"После его получения, все необходимые процессуальные действия могут выполняться в таком же порядке или при личном прибытии следователей по его месту жительства", – указывается в сообщении.

Напомним, ГПУ вызывает Януковича и защиту для получения материалов досудебного расследования.

Как сообщалось, защита экс-президента Виктора Януковича вызвана в Генпрокуратуру Украины для ознакомления с материалами дела.