Ярошенко не задоволений соціальною політикою в Україні

Член політичної ради Аграрної партії України Валерій Ярошенко заявив про те, що соціальна ситуація в країні катастрофічна, і країні потрібні кардинальні економічні зміни. Про це він заявив під час засідання виконкому первинної організації центрального апарату партії.

"Ситуація в країні, особливо в соціальній сфері доведена до межі. У деяких регіонах на одного працюючого припадає 3 пенсіонери. На одне робоче місце в гуманітарній сфері 100 претендентів. Дефіцит Пенсійного фонду страшний. Технічні працівники масово виїжджають за кордон. Потрібно негайно змінювати соціальну політику держави, а для цього повинна працювати економіка", – говорить Валерій Ярошенко.

Політик підкреслив, що ситуація потребує кардинальних змін, як у стратегії роботи уряду в соціальній сфері, так і в економічній.

Нагадаємо, Валерій Ярошенко був звільнений з посади заступника Міністра соціальної політики України 27 липня 2016 року розпорядженням Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Проте, вже 2 серпня був призначений на посаду в.о. Голови Держслужби зайнятості (Центрального апарату).

Джерело: https://agroparty.org.ua