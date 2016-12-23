Ярослав Ракицкий подарил футбольные мячи ученикам в Киеве (фото)

В пятницу защитник "Шахтера" с новогодними подарками посетил учеников одной из академий

23 декабря защитник "Шахтера" с новогодними подарками посетил Академию А+.

Вслед за участниками проекта "Давай, играй!" во Львове, Краматорске и Курахово подарки получили 45 учеников. Дети стали обладателями мячей фирмы Nike, которые вручал Ярослав Ракицкий.

"Мне очень приятно быть здесь, – отметил защитник "горняков" и сборной Украины. – Скажу честно: каждому из вас идут футболки "Шахтера". Желаю расти здоровыми и заниматься футболом. Верю, что у вас все получится".

Далее присутствующих ждали автографы, фотоссесия и праздничный торт.

В ближайшее время новогодние подарки получат участники проекта "Давай, играй!" в Донецке.