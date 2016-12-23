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Ярослав Ракицкий подарил футбольные мячи ученикам в Киеве (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7825/16_main.1482503071.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/16_tn.1482503071.jpg Украина В пятницу защитник "Шахтера" с новогодними подарками посетил учеников одной из академий

Ярослав Ракицкий подарил футбольные мячи ученикам в Киеве (фото)

Вчера, 16:24

В пятницу защитник "Шахтера" с новогодними подарками посетил учеников одной из академий

23 декабря защитник "Шахтера" с новогодними подарками посетил Академию А+.

Вслед за участниками проекта "Давай, играй!" во Львове, Краматорске и Курахово подарки получили 45 учеников. Дети стали обладателями мячей фирмы Nike, которые вручал Ярослав Ракицкий.

"Мне очень приятно быть здесь, – отметил защитник "горняков" и сборной Украины. – Скажу честно: каждому из вас идут футболки "Шахтера". Желаю расти здоровыми и заниматься футболом. Верю, что у вас все получится".

Далее присутствующих ждали автографы, фотоссесия и праздничный торт.

В ближайшее время новогодние подарки получат участники проекта "Давай, играй!" в Донецке.
Шахтер Донецк, Ярослав Ракицкий

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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