Ярослав Ракицкий подарил футбольные мячи ученикам в Киеве (фото)
В пятницу защитник "Шахтера" с новогодними подарками посетил учеников одной из академий
23 декабря защитник "Шахтера" с новогодними подарками посетил Академию А+.
Вслед за участниками проекта "Давай, играй!" во Львове, Краматорске и Курахово подарки получили 45 учеников. Дети стали обладателями мячей фирмы Nike, которые вручал Ярослав Ракицкий.
"Мне очень приятно быть здесь, – отметил защитник "горняков" и сборной Украины. – Скажу честно: каждому из вас идут футболки "Шахтера". Желаю расти здоровыми и заниматься футболом. Верю, что у вас все получится".
Далее присутствующих ждали автографы, фотоссесия и праздничный торт.
В ближайшее время новогодние подарки получат участники проекта "Давай, играй!" в Донецке.
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